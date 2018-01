Pardubičtí basketbalisté v přímém souboji o druhé místo přivítají Opavu

V tabulce nejvyšší soutěže jsou hned za sebou na průběžné druhé a třetí příčce. Po 18 odehraných zápasech mají nachlup stejnou bilanci 12 výher, 6 porážek. První vzájemný duel skončil rozdílem jediného bodu. Je třeba ještě dalších důkazů, že se večer v hale Dašická chystá nadmíru atraktivní basketbalová bitva?

Tím, kdo si dosud ze dvojice Pardubice - Opava stojí lépe (jak tabulkově, tak i díky vítězství 86:85 ve zmíněném úvodním střetnutí), je dnes domácí pardubická Beksa.

„O motivaci máme v zápasech s Opavou vždycky postaráno, protože se s ní v posledních letech utkáváme velmi často i v play-off,“ připomněl jeden z pardubických koučů Tomáš Bartošek.

„Většinou jsou to velice zajímavá utkání, s těsnými výsledky. Pondělní zápas je navíc přímým soubojem o druhé místo a my v něm samozřejmě chceme uspět, neboť bychom rádi vstupovali do nadstavbové části právě z druhého místa. Také se po porážkách s Děčínem a Nymburkem chceme vrátit na vítěznou vlnu v lize,“ pokračoval trenér.

Z jeho pohledu bude klíčové, jak dobře se Bekse podaří číst změny obranného rozestavení Slezanů. Kouč Opavanů Petr Czudek je totiž velmi rád střídá.

„My jsme v předchozích zápasech předvedli, že umíme slušně zahrát i proti zóně. A že jsme schopni vytvářet si dobré střelecké pozice a z nich skórovat. Jen je třeba hrát trpělivě,“ nabádal Bartošek.

Samozřejmostí pak bude pardubická snaha ubránit střelce typu Jakuba Šiřiny na perimetru a pohlídat si doskok. Na palubovce by se měla objevit i čerstvá posila Brandon Spearman, jenž do týmu Beksy přibyl po odchodu Domineze Burnetta do Lotyšska. Spearman se s mužstvem připravuje od čtvrtka.

„Při trénincích naplňuje přesně to, co jsme od něj očekávali. Dává do hry mnoho energie na obou polovinách hřiště, je velmi dynamický, hraje hodně fyzicky a využívá svých silných stránek. Pochopitelně se ho snažíme co nejrychleji zapracovat do týmu,“ konstatoval kouč Bartošek.

Kanál ČT sport vysílá duel Pardubic s Opavou přímým přenosem, přičemž přítomnost kamer hostům zrovna dvakrát nesedí.

„Důkazem byla nedávná porážka v Děčíně. Pokud chceme v Pardubicích uspět, musíme podat koncentrovaný výkon bez sebemenších výpadků,“ uvedl pro web Opavy její rozehrávač Luděk Jurečka.