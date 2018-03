Pardubický basketbalista Kent: Svitavy musíme přitlačit v obraně

Před sobotním duelem (od 17 hodin na Dašické) říká: „Soupeř má dobrý tým. Abychom byli úspěšní, musíme na něj pořádně zatlačit v obraně a hrát náš basketbal.“

Minule jste na svitavské Střelnici vyhráli jasně 97:74. Asi byste se nezlobili, kdyby se doma na Dašické opakovalo něco podobného...

To byl pro nás hodně vydařený zápas; musíme k tomu tady přistoupit stejně, a efekt se potom dostaví.

Svitavy se potřebují chytit. Pardubice budou proti Pardubice mohou jít do zápasu s basketbalisty Svitav o něco uvolněnější než soupeř. V posledním utkání porazily taktéž doma Opavu 93:92, díky čemuž udržely druhé místo v tabulce nadstavbové skupiny A1. „Přesto musíme zvládnout vstup do utkání mnohem lépe než v posledních zápasech. Pokud soupeři dovolíme na začátku utkání nějakou šňůru, dodá mu to sebevědomí a víru, že u nás může uspět,“ uvedl trenér Beksy Tomáš Bartošek. Východočechům dělá velké problémy otáčení zápasů. Minule proti Opavě to sice dokázali, ale třeba proti Olomoucku nikoliv. Svitavy ovšem doufají v pravý opak toho, co si přeje Bartošek. Ve skupině A1 zatím vyhrály pouze jednou a nutně potřebují zvítězit. Navíc chtějí napravit výprask od Beksy z minulého duelu (74:97). „Pardubicím máme po prvním vzájemném zápase ve skupině A1 co vracet. Na Dašické máme šanci, pokud dokážeme hrát celý zápas tak, jako minule tři čtvrtiny v Nymburce (prohra 81:108),“ myslí si zkušený svitavský pivot Jiří Jelínek.

Vraťme se k duelu s Opavou. Skóre bylo vyrovnané až do finiše, zvítězili jste jen o bod. Docela nápor na psychiku, ne?

Na začátku jsme Opavu nechali rozjet, což hned znamenalo větší bodovou ztrátu. Tohle zkrátka nesmíme dovolit. Ale pak jsme zabrali a dostali se zpátky do hry.

Je pro vás velká úleva, že se zápas povedlo otočit? Výhra byla klíčová pro to, abyste zůstali na druhém místě v nadstavbové skupině A1.

To je pravda, i když teď je velmi důležitý jakýkoli zápas. Ale o tomhle to přece jen platilo o trochu víc. Tvrdě jsme bojovali, je to cenné týmové vítězství.

Zkraje jste měli spoustu nevynucených ztrát v rozehrávce. Jaký to mělo důvod? Promítly se v tom nervy?

To bych snad ani neřekl, i když nějaké rozumné vysvětlení mě v tuhle chvíli nenapadá. Každopádně jsme to museli omezit. Ell (kouč Sanders) nám na každém tréninku i před zápasem zdůrazňuje, abychom si na tohle dávali pozor.

Opava vás pak mořila svojí silnou zbraní, trojkami. Nebyli jste při bránění hráčů soupeře na perimetru až moc ležérní? Slezané měli očividně hodně prostoru na zamíření.

V obraně musíme být agresivnější, to nám Ell taky pořád připomíná. Do příštího zápasu to musíme zase o něco vyladit.

Povedlo se vám to už teď po poločase, vaše hra po přestávce vypadala mnohem lépe.

Ano. Náš výkon ve druhé půli gradoval, šlo jen o to, vydržet v nastoleném tempu a udržet získaný náskok.