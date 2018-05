Opava nebude hrát pochodový basketbal, ví pardubický Bartošek

Přijíždíme s čistou hlavou, zní z Opavy Opavský manažer Dušan Štěnička upozornil, že Opava není favorit série. „Můžeme tak jet do Pardubic s čistou hlavou,“ uvedl. Zatímco Opavští do semifinále prošli přes Olomoucko, aniž by prohráli, Pardubičtí vydřeli postup s Ústím nad Labem až v sedmém střetnutí. „Byla to docela překvapující série, asi nikdo nečekal, že bude tak vyrovnaná, ale Ústí to asi na Pardubice umí,“ řekl opavský křídelník Filip Zbránek. „To už je ale pryč, čekají nás nesmírně těžké zápasy.“ Týmy začínají sérii, hranou na čtyři vítězné duely, ve středu a ve čtvrtek od 18.00. Doma se Opavané představí 6. a 7. května, případně 13. května. Vždy od 18.00. (jsl)