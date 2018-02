Ostravský basketbalista Bohačík: Tuto sezonu ještě můžeme napravit

Po jeho návratu byl tým dvakrát devátý a nyní se propadl na jedenácté místo. To však může v nadcházející nadstavbové části vylepšit.

„Je jednoduché říct, že nám to v této sezoně nešlape,“ řekl pivot Petr Bohačík. „Ale v první polovině základní části jsme doma měli hratelné soupeře a vyhráli pět zápasů. Byli jsme blízko play off. Vše vypadalo nadějně.“

Co se pak stalo?

Možná noví kluci, kterých tady zase máme šest, si mysleli, že to půjde, a neuvědomovali si realitu. Když jsem viděl na začátku sezony rozlosování, věděl jsem, že se to ve druhé polovině může otočit. A bohužel jsem se trefil. Zápasy, které jsme doma vyhráli, jsme venku nezvládli. Nemáme takovou sílu, abychom na cizí půdě vyhrávali pravidelně.

S týmy, které jste doma porazili, jste u nich prohráli i o čtyřicet bodů. Třeba se Svitavami.

To je další věc. V některých zápasech nám chyběl distancovaný rozehrávač Stanojevič. K tomu nám scházelo i nasazení. Náš první rozehrávač je platný především v útoku, ale my neuvěřitelně hořeli v obraně.

Proč?

Asi tam byla neochota vrátit se a zachytit protiútok soupeře. Roli hrálo jak basketbalové umění, tak srdce a touha bránit. Když už jsme ztráceli dvacet bodů, pokoušeli jsme se stav co nejvíce stáhnout a tolik nemysleli na obranu. Venku jsme tak dostávali nakládačky.

A jste předposlední...

Jsme, ale není to žádná tragédie. Máme deset zápasů před sebou.

Kádr nemáte tak slabý, abyste byli úplně dole, ne?

V šatně je hodně basketbalistů, ale například Kolín je na tom podobně. Soupisky výsledky nedělají. Můžeme mít dobrý tým, ale play off nám to nezaručí.

Takže vám nefunguje týmová chemie, jak se říká?

Naopak. Mimo hřiště i na trénincích si rozumíme. Jsme kamarádi, zajdeme společně na večeři, i když je tady více cizinců než Čechů. Bohužel to neumíme přenést do zápasů, abychom se hlavně v obraně poprali jeden za druhého. Po mém návratu do Ostravy jsem zažil zahraničních hráčů už dost, ale taková parta tady ještě nebyla. Přesto jsme dokázali bránit lépe.

Nové vedení chce klub vrátit do špičky. Je znát nějaký posun?

Tomáš Ostárek (manažer klubu) se tady pohybuje, a na čem se domluvíme, to platí. I závazky vůči mně jsou v pořádku, takže změny určitě pociťuji.