Rusové otevřeli Američanům staré rány. O potupě natočili heroický film

Basket

Zvětšit fotografii Sovětský basketbalista Alexandr Bělov zakončuje na americký koš - ovšem v univerziádním zápase 1973, rok po Mnichovu. | foto: Profimedia.cz

dnes 9:47

Byl to zlom pro mezinárodní sportovní scénu. Ale došlo k němu tím nejméně šťastným způsobem: při několikanásobném porušení pravidel. Američtí aktéři dodnes nevěří, co se jim to v finále basketbalového turnaje na olympiádě v Mnichově 1972 přihodilo. Stříbro odmítají, cítí se zlatě. Rusové uznávají jen oficiální výsledek. SSSR - USA 51:50.