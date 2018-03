Střelci basketbalového Olomoucka v nadstavbě září, ale obrana kulhá

„Náš tým hraje v současné době tak, že se to líbí divákům. O sobě to říct nemůžu. Až tak moc se mi to nelíbí,“ poznamenal po poslední porážce s Nymburkem kouč Olomoucka Predrag Benáček.

Hanáci na půdě mistra prohráli 100:116, rozpaky s výkonem defenzivy nezakryla ani skutečnost, že dlouholetý suverén české basketbalové scény poprvé v ligovém ročníku inkasoval stovku.

Jednotlivci si alespoň v nadstavbě vylepšují své rekordy, což platí především v případě Jona-Christophera Fullera. Čtyřiadvacetiletý křídelník na palubovce mistra vysázel 41 bodů a svůj rating vyhnal až na hodnotu 56, což v obou případech značí nejlepší výkon sezony. Fuller se statistikami zapsal do historie celé ligové soutěže. Dosáhl na historicky šestý nejlepší výkon z pohledu koeficientu užitečnosti a předvedl dvacátý nejlepší střelecký výkon od roku 1998.

„Olomoucko má v sestavě dva nejlepší ofenzivní hráče v lize – Fullera a Mitchella,“ uznal po utkání nymburský trenér Oren Amiel.

S horší hrou pod vlastním košem celek Olomoucka bojuje prakticky od začátku ročníku a do začátku play off se pokusí defenzivu vylepšit. „Podle výsledků to nevypadá, ale v posledních týdnech se na defenzivu v tréninku hodně zaměřujeme. Stejně tak na obranný i útočný doskok. Ale zatím jsme to zúročili pouze v Pardubicích, které jsme udrželi pod sebou,“ posteskl si Marek Sehnal, pátý nejvytíženější hráč týmu.

V první polovině nadstavby odehrál nováček jediné utkání doma a čtyřikrát se představil venku.

Přesto na pátou příčku ztrácí jediný bod a minimální ztrátu na Svitavy se pokusí vymazat v odvetné části. „Pochopitelně chceme získat co největší počet bodů. Když se ale podíváte na možné soupeře ve čtvrtfinále, vyjde to vlastně nastejno. Bez ohledu na konečné pořadí narazíme na nesmírně silného protivníka. A rozhodně v play off nebudeme v pozici favorita,“ uvědomuje si Benáček.

První pokus k vylepšení bilance budou mít dnes (17.30), kdy přivítají Děčín. „Na domácí vítězství čekáme více než měsíc. Chceme to ukončit. Soupeře jsme už v naší hale porazili a ani při zápasech na půdě soupeře jsme nebyli bez šancí. Děčín má silný kádr, přesto můžeme doufat, že uděláme dobrý výsledek,“ věří Benáček.

V tomto utkání se domácí zapojí do tradiční akce Každý koš pomáhá. Finanční prostředky se letos vybírají pro Terezu z Oseka a Renátu z Miletic, které postihla meningokoková infekce, po níž mají amputované dolní končetiny.

Stejně jako před rokem každý hráč ligového týmu ve vybraném utkání přispěje za každý svůj bod deseti korunami a klub stovkou.

„V poslední době máme slušnou střeleckou formu a chceme si ji udržet. Půjdeme za každým bodem, chceme dívkám co nejvíce pomoci,“ slibuje útočnou hru sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.