Nymburk doma opět vyzrál na Svitavy a dvě výhry ho dělí od finále

Zatímco v pondělí svedly Svitavy s obhájcem titulu vyrovnanou bitvu a prohrály 70:79, tentokrát udržely krok jen v první čtvrtině, ve které vedly o osm bodů. Nymburk pak ale zapnul v obraně, ve druhé čtvrtině dovolil soupeři jen pět bodů a šňůrou 17:0 si vypracoval náskok 16 bodů, čímž Svitavy zlomil.

„Rozhodující bylo, že se nám oproti prvnímu utkání povedla větší bodová šňůra. Pak už jsme hráli v pohodě, naopak na Svitavy padla deka. Proto jsme zápas rozhodli dávno před koncem,“ řekl ČTK Vojtěch Hruban, který se v druhé půli rozstřílel až na 18 bodů a byl vyhlášen hráčem utkání stejně jako v pondělí.

Nymburský náskok narostl před poslední částí na 30 bodů a o vítězi nebylo pochyb. „Pro nás je velmi složité hrát dva zápasy po sobě na úrovni Nymburku. To není omluva, ale fakt. Na kluky jsem ale pyšný, že se nezlomili a neprohráli o padesát, ale že naopak v poslední čtvrtině ztrátu stáhli. Myslím si, že jsme tu položili základ k tomu, aby jel Nymburk do Svitav s maximální koncentrací. A moc bych si přál se do Nymburku ještě jednou vrátit,“ řekl kouč Svitav Lubomír Růžička.

„U nich to budou jiné zápasy. Svitavy si budou doma víc věřit, poženou je fanoušci, tak to zas bude o stupeň těžší zápas pro nás,“ očekává Hruban v pátečním pokračování série náročnější bitvu.

Semifinále play off basketbalové ligy mužů, 2. zápas

Nymburk - Svitavy 89:67 (22:20, 41:25, 70:40)

Nejvíce bodů: Hruban 18, Barač 13, Ray 9, Davis 8 - Smithson 17, Jelínek 11, Puršl 10, Teplý 9. Stav série: 2:0.