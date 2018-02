Basketbalisty čekají bitvy v Bulharsku a na Islandu. Bude MS blíže?

V druhé fázi se skupina F spojí se skupinou E, kde jsou Rusko, Francie, Bosna a Belgie, a jen tři celky projdou na mistrovství. Češi si tak potřebují přenést co nejvíce výher, což velí vyhrát v Bulharsku i na Islandu.

„Mistrovství je samozřejmě obrovská motivace, ale nesmíme nic podcenit. Teď se musíme jen soustředit na zápas s Bulharskem,“ řekl křídelní hráč Lukáš Palyza, který se vrací do týmu po zranění. Naopak nemoc vyřadila ze hry Viktora Půlpána.

Jinak je ale český tým v nejsilnějším možném složení, v téměř totožném jako v listopadu, kdy doma přehrál Island 89:69 a vyhrál na hřišti spolufavorita skupiny Finska 64:56. To Bulharsko, které doma podlehlo Finsku 80:82 a vyhrálo na Islandu 77:74, bude postrádat svou největší hvězdu Aleksandera Vezenkova.

Pivot Barcelony sice nejprve dostal jako jeden z mála euroligových hráčů svolení připojit se k národnímu týmu, následně si ho však katalánský celek stáhl zpět kvůli zranění jiného podkošového hráče. Nejlepší bulharský hráč, který je draftovaný do NBA, tak český celek neohrozí.

Pod košem by tak měl mít český tým převahu a bude záležet, jak si poradí s bulharskou silou na perimetru, kterou ještě posílil americký rozehrávač Dee Bost, jenž dostal bulharský pas. Kromě něj jsou nebezpeční Pavel a Stanimir Marinovové, Čavdar Kostov a křídlo Aleksandar Janev.

„Pokud skutečně nebude Vezenkov, celou hru by pak dělali jejich rozehrávači. Je to odolný a agresivní tým, šest až sedm hráčů je na velmi dobré evropské úrovni. Nebude to nic snadného,“ řekl český trenér Ronen Ginzburg.

Po náročném sobotním přesunu z Bulharska na Island s dlouhou přestávkou v Londýně se Češi ani ne za 48 hodin postaví další výzvě v podobě Islandu. Ten sice doma porazili o 20 bodů, ale v odvetě čekají těžší práci. I proto, že soupeř bude v silnější sestavě.

„Island bude doma těžším soupeřem, protože už bude mít zkušeného Stefanssona a zřejmě i vysokého pivota Hlinasona. S ním vypadá hra Islanďanů jinak, najednou mají i výšku. S těmito dvěma hráči v sestavě soupeře by to pro nás bylo mnohem těžší,“ řekl Ginzburg.

Duel v Bulharsku začne v pátek v 17:00 v přímém přenosu ČT2. Na Islandu se v neděli začne hrát rovněž v 17:00.