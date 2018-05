Pardubický kouč Sanders: Sérii s Opavou rozhodla naše labilita

„Gratulujeme Opavě k postupu do finále. Byla to pro nás těžká série, obzvlášť poté, co jsme prohráli první dva domácí zápasy,“ rekapituloval kouč Beksy Levell Sanders.

„V dlouhodobé části soutěže jsme si pro play off vybojovali výhodu domácího prostředí, ale prohráli jsme zde tři zápasy a tím pádem jsme nemohli pomýšlet na postup,“ smutnil pardubický pivot Radek Nečas.

Ve třetím duelu se Pardubice na chvíli zlepšily a vyhrály v Opavě 104:90, jenže pak už úřadovali pouze Slezané.

„Našli jsme v sobě bojovnost do třetího zápasu, byli jsme schopni vyhrát, potom jsme však zase sklouzli k mentálním chybám a to rozhodlo celou sérii,“ mínil Sanders. Právě herní nevyváženost stála jeho tým postup do finále. Druhý domácí duel Opava zvládla celkem v pohodě 83:65 a definitivní zmar Beksy přišel v posledním pátém zápase na Dašické.

Pardubice v jeho průběhu vedly až o osmnáct bodů, nakonec ale prohrály poslední střelou 89:90. Opavu poslal do finále Radim Klečka. „Sérii uzavřel správný muž. Klečka byl klíčovým hráčem po celou dobu. Ničil nás svými trojkami a nájezdy, svůj tým vždycky nakopl. Poslední střelou jenom potvrdil své výkony v celé sérii,“ uznal Nečas.

Na Beksu tak čeká série o bronz proti Svitavám, která startuje před televizními kamerami 16. května v 18.15 na Dašické.