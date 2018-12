Opava má možnost vydechnout. Doufá, že pauza bude ku prospěchu

Během 54 dnů Opavští odehráli osmnáct utkání v domácí soutěži a v Lize mistrů. Teď mají pauzu. Další duel je čeká 6. prosince, čtrnáct dnů od toho minulého, kdy přivítají mistrovský Nymburk.

„Ta nynější přestávka přišla v pravý čas,“ přiznal opavský pivot Jakub Slavík. „Důležité bylo, že jsme předtím porazili Ostravu, takže se v klidu připravujeme na další část sezony.“

Těsně před touto pauzou, která je díky zápasům reprezentace v kvalifikaci mistrovství světa, Opavané během osmi dnů zvládli čtyři zápasy, dva v domácí soutěži, dva v Lize mistrů.

„Je to náročné, ale co jsme si uhráli, musíme zvládnout,“ prohlásil opavský křídelník Luděk Jurečka. „Liga mistrů se sice odráží na našich výkonech v české lize, ale jsem rád, že ji hrajeme. Je to zkušenost pro všechny a každý na to za patnáct dvacet let bude určitě vzpomínat.“ Základní skupina Ligy mistrů je v polovině, přičemž Opavští ze sedmi duelů vyhráli jeden, nad francouzským Nanterre. A propadli jednou, v dosud posledním utkání, a to v Bonnu (77:114). To na ně naplno dolehl náročný program se zdlouhavým cestováním.

„Jsem rád, že jsme urvali aspoň to jedno vítězství, to už nám nikdo nesebere, ale máme před sebou druhou půlku, tak snad ještě nejméně jednou budeme slavit,“ podotkl Jurečka. Uznává, že dosavadní průběh sezony stal Opavské spoustu sil. „Ale je to hodně o tom, že máme tři čtyři zraněné, takže v sestavě točíme maximálně devět hráčů, častěji ale i méně,“ řekl Luděk Jurečka. „Být zdraví, bylo by to jinačí. Bohužel máme více zápasů a zranění přijít mohou, což se i stalo.“

Slavík hraje, ale věří, že marodi se brzo uzdraví

Jakub Slavík doufá, že příště už Opavané nastoupí v plné sestavě, byť právě zranění Václava Bujnocha mu otevřelo cestu do základní sestavy.

„Vzhledem ke zraněním dostávám větší prostor a snažím se ho co nejvíce využít. Doufám, že plním úkoly, které mám,“ řekl devatenáctiletý Slavík.

Připouští, že díky většímu počtu minut na hřišti mu roste sebevědomí. „Více se pouštím do věcí, které jsem dříve nedělal. Chodím do nájezdů, pokouším se i o střelbu. Snažím se získat co největší jistotu,“ podotkl. Měli vůbec Opavští v nabitém zápasovém programu, kdy hráli i čtyři zápasy v osmi dnech, čas na pořádné tréninky?

18 duelů během 54 dnů, v průměru jeden za tři dny, odehráli Opavští v minulých dvou měsících.

„Nějaký čas na ně určitě byl, ale vše jsme přizpůsobovali tomu náročnému programu,“ odpověděl Slavík. „Jenže abychom to měli ještě složitější, tak Rosťa Dragoun a Venca Bujnoch vypadli kvůli zraněním a pak se k nim přidal i Filip Zbránek s bolavým palcem. Je to těžké, ale musíme se s tím poprat.“

V Bonnu chyběl i pivot Martin Gniadek, který čeká narození potomka, takže zůstal s manželkou.

Luděk Jurečka doufá, že v průběhu nynější pauzy se opavští marodi uzdraví. „K tomu potřebujeme nahonit kondičku, ať do další části sezony máme dost sil.“

Pomůže nám tvrdá práce, řekl trenér Czudek

Opavský trenér Petr Czudek spoléhá na tvrdou práci. „Tou se musíme dostat tam, kde jsme byli na začátku sezony, kdy jsme hráli dobrý basket,“ uvedl. „Teď to kolikrát bylo utrpení a nedalo se na to dívat.“ Opavští věří, že jim pomůže i minulá výhra nad Ostravou 95:79, kdy uspěli po čtyřech porážkách v řadě. „Potřebovali jsme vyhrát, to utkání bylo pro nás moc důležité,“ potvrdil Jurečka.

Jak těžké ale bude znovu rozdělit síly mezi Ligu mistrů a českou ligu? „Děláme, co můžeme, abychom to zvládli, i když v Lize mistrů se na nás soupeři valí kolikrát tři na dva, dva na jednoho, takže to chvílemi vypadlo, že odpadáváme. Ale jedeme dál. Je fakt, že s postupem sezony druhé poločasy už od nás nevypadaly dobře,“ řekl Luděk Jurečka. „Snad nám tato přestávka pomůže, abychom se zase zvedli.“