Nováček basketbalové ligy Olomoucko touží být černým koněm

Kvůli zdlouhavému převodu licence od prostějovských Orlů sice začal se skládáním kádru a přípravou později, nehodlá se však smířit s bojem o udržení. „Chceme do play–off a pokusit se získat roli černého koně soutěže. Optimální by bylo atakovat první šestku tabulky po základní části,“ představil cíle na včerejší tiskové konferenci šéf klubu Dušan Tomajko.

Kádr tvoří hráči pěti národností. Při shánění posil našlo vedení klubu basketbalisty i v Srbsku, Slovinsku nebo ve Spojených státech.

Základ týmu Olomoucka vytvořili prostějovští hráči Marek Sehnal, Michal Norwa, Martin Novák a Adam Goga. „To ale neznamená, že jsme nějakým pohrobkem prostějovského klubu. Jsme nový subjekt a klukům jsme dali šanci, aby mohli basketbalově růst,“ uvedl Tomajko.

Do Olomoucka pak zamířil z Brna šestatřicetiletý křídelní hráč Michal Křemen, doplnili ho rozehrávač Martin Nábělek, Srb Filip Šepa, Slovinec Jan Močnik, Američané Jon-Christopher Fuller a Charles Mitchell. Různorodá směsice se v průběhu přípravy podle kapitána Křemena naladila na společnou notu. „V kabině je veselo,“ pousmál se bývalý reprezentant Křemen, který do klubu přišel z Brna. „Bavíme se anglicky, srbsky, česky. Není s tím problém. Herně to jde také postupně nahoru. Všichni si uvědomují, že ještě nejsme dokonale sehraní. Takový nedostatek se dá nahradit bojovností.“

Fungující tým skládá Benáček, který na Hané působil před dvanácti lety a tehdejší BK Prostějov přivedl v lize ke 3. místu a do finále Českého poháru. „Tehdejší klub byl také nováčkem. Vůbec bych se nezlobil, kdyby se to opakovalo,“ zasnil se Benáček, současně si uvědomuje, že jeho tým čeká náročná sezona.

„Největším favoritem na titul zůstává Nymburk. Konsolidované sestavy má Děčín a Opava. Hodně silné budou Pardubice. Výrazně posílily Svitavy. Předpokládám, že soutěž bude hodně vyrovnaná, ještě více než před rokem. A v této konkurenci se nechceme ztratit.“

Do sezony vstoupí nováček na půdě USK Praha, domácí premiéru bude mít 7. října v utkání s Kolínem. S týmem, ze kterého přišel kouč Benáček.

„V Kolíně jsem byl dlouho, bude to pro mě speciální zápas,“ přiznává bývalý špičkový basketbalista, který jako hráč dokonce vyhrál tehdejší Pohár mistrů evropských zemí, předchůdce Euroligy.