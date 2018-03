Jak na Olomoucko? Běhat, běhat, běhat, nabádá pardubický kouč

Ani dnes od 17 hodin by diváci, tentokrát v hale Dašická, o střeleckou kanonádu neměli být ochuzeni. Ovšem s jedním podstatným rozdílem: mnohem výrazněji by se do ní měli zapojit také Hanáci. Ti v každém z předchozích třech kol přesáhli hranici devadesáti bodů.

„Olomoucko je hodně ofenzivní tým a soudě podle jeho posledních výsledků má slušnou útočnou formu,“ říká jeden z pardubických koučů Tomáš Bartošek.

Tým se základnou v Prostějově, jejž vede v Česku zdomácnělý srbský trenér Predrag Benaček, sice po vítězství v posledním kole základní části nad Brnem (94:85) v úvodu nadstavby prohrál v Děčíně i doma s Opavou (94:97, resp. 91:95) a v tabulce skupiny A1 zůstává na poslední šesté pozici, naznačil však svůj potenciál.

„Ve svém středu má velmi dobré individuality, hráče, kteří jsou útočně silní - fotbalovou terminologií řečeno výborné útočníky (Jon-Christopher Fuller, Charles Mitchell, Jan Močnik, Darko Čohadarevič). V Děčíně Hanáci dlouho vedli, ale ve druhém poločase utkání ztratili. A doma s Opavou se nevzdali, přestože celé utkání prohrávali,“ upozorňuje Bartošek.

Cílem Beksy, která vinou pondělní televizní předehrávky 4. kola nadstavby Děčín-Opava (78:71) minimálně dočasně klesla na třetí příčku, bude navázat na povedené derby ve Svitavách, v němž před týdnem Tury vyprášila 97:74.

„Klíč pro nás bude běhat, běhat, běhat. Budeme chtít hrát co nejrychleji dopředu - tempo basketbal, aby soupeři ubývaly síly. Výkon v minulém utkání ve Svitavách se blížil našim představám, tomu, co bychom chtěli standardně předvádět. Před play off bychom se takto chtěli prezentovat v každém zápase,“ avizuje kouč Bartošek.