Olomoucko v nadstavbě otrkává mladé. Ať získávají zkušenosti, říká kouč

„Z naší strany to byl divný zápas. Ve hře bylo hodně výkyvů. Opět mě mrzel velký počet útočných doskoků soupeře, to byl jeden z důvodů porážky,“ řekl o porážce s Opavou trenér Predrag Benáček. „Nepomohly nám ani zdravotní problémy některých hráčů. Filip Šepa nemohl nastoupit a Jan Močnik musí všechno na rozehrávce zvládnout i přes potíže s achilovkou. Nemocní byli také Adam Goga a Charles Mitchell. Především u něj to bylo v utkání vidět.“

I Opavští měli problémy se sestavou. Největší hvězda týmu Jakub Šiřina sledoval duel pouze v civilu ze střídačky. Lídra zastoupilo kvarteto Klečka, Kouřil, Kvapil a Bujnoch. Všichni dali přes patnáct bodů, Kvapil dokonce neminul ani jednu střelu. „Sedmnáct bodů za sedmnáct minut. To jsou hezká čísla,“ usmál se trenér Opavy Petr Czudek a přiznal, že v závěru měl jeho tým problémy se silami. „Už nám chyběly. Kdyby se hrálo ještě pár minut, asi bychom odjeli s porážkou.“

Domácí si postupem do skupiny A1 zajistili v předstihu účast ve čtvrtfinále play off a získali možnost dát větší prostor mladým hráčům ze střídačky. I proti Opavě toho využili. František Váňa odehrál přes šestnáct minut, Adam Goga téměř dvanáct a Jiří Dedek skoro osmnáct. Odvděčil se třemi přesnými pokusy z trojkové vzdálenosti.

„Ve spodní skupině bychom bojovali o play off a mladí kluci by tolik prostoru nedostali. Ale my máme čtvrtfinále jisté a chceme, aby nastupující generace dostala možnost získávat zkušenosti. I když to na výhru třeba nebude stačit,“ poznamenal Benáček před bitvou v Pardubicích.

„Olomoucko je hodně ofenzivní tým a soudě podle jeho posledních výsledků má slušnou útočnou formu,“ říká jeden z pardubických koučů Tomáš Bartošek. Klub se základnou v Prostějově sice ve skupině A1 zůstává na poslední šesté pozici, ale naznačil potenciál.

„Má velmi dobré hráče, kteří jsou útočně silní. V Děčíně Hanáci dlouho vedli. A doma s Opavou se nevzdali, přestože celé utkání prohrávali,“ upozorňuje Bartošek. „Klíč bude běhat, běhat, běhat. Budeme chtít hrát co nejrychleji dopředu – tempo basketbal, aby soupeři ubývaly síly,“ říká Bartošek.