Opava o bod zdolala Svitavy, Ústí vidělo drama v prodloužení

„Jsem rád za vítězství, ale nevím, jestli bylo zasloužené. Někteří naši hráči vstoupili do utkání málo koncentrovaně a soupeř toho náležitě využil. Zítra si budeme mít o čem povídat,“ zlobil se Czudek.

Naopak ocenil tým za nasazení ve druhém poločase. „Dřeli jsme a to nakonec přineslo kýženou výhru. Poslední sekundy to vypadalo, že nikdo nechce zvítězit. My jsme neproměňovali trestné hody a Svitavy nebyly schopny doskočit míč. Basketbalový bůh nakonec rozhodl pro nás,“ dodal.

Svitavy měly na úvod ligy těžký los, začaly v Děčíně, pak hrály s Nymburkem a dnes proti dalšímu silnému soupeři byly blízko vítězství. „Byli jsme ve všech ukazatelích lepším týmem, ale stejně jsme odešli poraženi. Nehrajeme špatně, ale proti momentálně nejlépe hrajícím týmům v lize jsme zvítězit nedokázali ani potřetí. Opava hraje výborně, v závěru rozhodly naše chyby,“ zhodnotil kouč Lubomír Růžička.

Až do prodloužení dospěl další vyrovnaný duel 3. kola v Ústí nad Labem, kde domácí vyhráli nad Kolínem 95:92. Rozhodla o tom devět sekund před koncem prodloužení trojka nejlepšího střelce zápasu Donalda Robinsona. Vicemistři z Děčína zdolali Olomoucko 96:84 a Brno porazilo Jindřichův Hradec 108:93.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 3. kolo

Děčín - Olomoucko 96:84 (24:16, 48:35, 69:61)

Nejvíce bodů: Šiška 21, Pomikálek 18, Houška 14, Feštr a Halada po 10 - Mitchell 25, Fuller 17, Křemen a Šepa po 11.

Opava - Svitavy 81:80 (24:30, 45:51, 62:64)

Nejvíce bodů: Šiřina 20, Klečka 18, Kouřil 13 - Kerr 24, Smithson 15, Slezák 11, Roseboro 10.

Ústí nad Labem - Kolín 95:92 po prodl. (25:20, 43:46, 65:65, 83:83)

Nejvíce bodů: Robinson 32, Pecka 21, Šteffel 10 - Skinner 28, Pajović 14, Šafarčík 13, Bakič 12.

Brno - Jindřichův Hradec 108:93 (18:20, 53:47, 79:72)

Nejvíce bodů: Sullivan 28, Tomanec 25, Primorac 15, Pumprla 14, Mays 12 - Lawhorn 29, Zuzák 21, Tawiah 14, Šoula 13.