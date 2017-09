Příprava nás nabila optimismem, říká jindřichohradecký trenér

Ve čtvrtek v přátelském utkání vyzvali jindřichohradečtí lvi Kolín a porazili ho o 15 bodů. Završili tím povedenou letní přípravu, kdy se střetávali s těžkými soupeři. A vyhráli sedm z devíti zápasů. „Kolín bude náš první domácí soupeř, tak doufám, že jsme si to nevybrali moc dopředu,“ pousmál se trenér Jihočechů Karel Forejt. Sezonu Hradečtí zahájí 4. října v Opavě.

Jaký máte z přípravy pocit?

Vzhledem k tomu, že jsme to přežili ve zdraví a že ten výsledkový set dopadl dobře, mám z toho dobrý pocit.

Jak moc na tyhle pocity dáte?

Vzhledem k tomu, že už mám nějaké zkušenosti, tak musí být člověk opatrný. Zažil jsem ročníky s dobrou přípravou a pak s týmem zamávaly úvodní porážky. Ale nechci srážet sebevědomí mančaftu. Hráli jsme s kvalitními soupeři, zaznamenali jsme dobré výsledky. Vstupuju do soutěže optimisticky a s nadějí, že by se mohlo zadařit. Důležitý bude úvod. Potřebujeme rychle získat nějaké vítězství. Jako hodně důležitý vidím zápas v Brně.

U týmu jste už řadu let. Mění se nějak příprava?

Letos jsme vyzkoušeli jiný model. Začali jsme trošku později a hráče jsme zaúkolovali, aby už přišli nějakým způsobem připravení. Strašákem pro ně měl být Cooperův test (běh na 12 minut, hráči musí zaběhnou minimálně tři kilometry). Za normálních okolností se nedělá, ale v tomhle ohledu trenérovi jistou připravenost ukáže. Obecná atletická část byla kratší. Mohli jsme se soustředit na basketbalové věci. Jestli jsme udělali dobře, to ukáže čas. Věřím, že jo. Už v přípravě se to ukazovalo.

Máte čtyři nové hráče. Jste s tím spokojený?

Jsem. Vyměnili jsme dva zahraniční hráče. Jeden z loňska zůstal. Přišli Lukáš Kantůrek z Pardubic a Martin Bašta ze Svitav.

Ale zahraničních posil jste zkoušeli víc, ne?

Dva bez agenta se nám přihlásili, že by u nás chtěli hrát. Přišli na začátek přípravy. Říkali jsme si, že jestli to dopadne napůl, bude to dobrý. A tak to dopadlo. Coleman se neprosadil. Lawhorn bude v týmu.

Zahraniční hráči se u vás každý rok dost točili. Proč zrovna Taviah zůstal?

Věřím, že se bude zlepšovat. Věnuju mu osobně hodně času a tuhle sezonu musí jeho zlepšení přijít. Měli jsme tu dva podkošové hráče a dělili jsme mezi ně minuty. Ani jeden nám neukázal, co je schopen dělat při větší porci minut. Taviah v posledním zápase loňské sezony odehrál 30 minut a měl úžasná čísla. Vidím u něj talent.

Talentovaní a mladí jsou i Kantůrek a Bašta...

Bašta už není úplný zajíc, ale nedostával tolik minut, kolik mu chceme nabídnout my. Uvidíme, jak se s tím popere. S devatenáctiletým Kantůrkem chceme jít stejnou cestou, jakou jsme šli s Jirkou Šoulou. Pomalu mu dávat víc a víc prostoru. Aby nám to časem začal vracet.

Má vynikající střelbu z perimetru, ale zatím trochu váhá. Není zvyklý na velkou zodpovědnost za výsledek. Chci, aby byl tzv. bezcharakterním střelcem.

Očekáváme, že se tu bude rozkoukávat, najede na režim profi basketu a příští sezonu nám začne i něco vracet. Je to vnuk Jaroslava Kantůrka, vynikajícího českého rozehrávače, který hrál na OH.

Vkládáme do něj velké naděje. V přípravě ukázal kvality. Je to rozený vůdce, bude schopen tým usměrňovat a umí zahrát i dobrou obranu. Je tu od začátku přípravy, to je pro tým pozitivní.

Přišel, bohužel, později. Prožívá období, kdy se snažíme všechny informace do něj narvat a on to vstřebává. A to ho zatěžuje. Až se uvolní, měl by být jedním z bodových tahounů.

A když přejdeme ke zkušenějším hráčům, tak Stanislav Zuzák se stal vaším hrajícím asistentem. Bude to prodloužená ruka?

Vloni už to trochu fungovalo, ale ne v takové míře, jak plánujeme letos. Standa Zuzák je pro nás stále důležitý hráč do pole, ale chtěl bych ho zapojovat do trenérské práce. Je nabitý zkušenostmi a má k tomu co říct. Trochu mi radost z toho kalí zjištění, že jsem mu chtěl ulevit a zbavit ho kapitánské funkce. Ale nenašel jsem v týmu jiného vhodného kandidáta, tak bude mít tři funkce.

Loni jste sezonu odtáhl bez asistenta, ne?

Přesně tak. David Musil skončil nečekaně a neměli jsme čas to řešit.

A s čím pomůže teď hrající asistent?

V tréninku asi ne, ale najedeme na rituál, že před každým zápasem se sejdeme, připravíme taktiku a budeme o tom diskutovat. To mi loni strašně chybělo. Je důležité, aby měl člověk nějakou oponenturu. Jinak je to cesta do pekel.

Vstupujete do sezony, jaké máte ambice?

Ambice máme jako každý rok. I když se nám nepovede naplnit to, že postoupíme do play-off, jiné cíle si dávat nemůžeme. Pracujeme s tím, co máme, a budeme se rvát. Jestli situace vykrystalizuje tak, že týmy kolem budou lepší a my budeme hrát o holé bytí, to se může stát. Ale nakonec perioda našeho působení v soutěži je taková, že jsme začali dvanáctým místem, pak jsme byli desátí a pak jsme uhráli historické osmé místo. Poté jsme byli zase dvanáctí, loni desátí a teď mi to vychází zas na osmé.

Ale většinou osmé místo znamená Nymburk v první kole.

Já to neberu tak, že je to konečná. Nymburk naplní každou halu a je výzva si proti nim zahrát.

Změnily se letos v lize síly?

Na vršku kromě Nymburka rozhodují maličkosti a těžko se to tipuje. Pardubice i Děčín budou hrát nahoře. Opava je reprezentace Slezska a těžký soupeř vždycky. Kolín je nabitý hvězdami a bude chtít výsledek. A Svitavy, které mají ekonomicky silného partnera, jsou dalším adeptem na přední příčky.

Bavili jsme se o kádru. Loni jste říkal, že při nějaké špatné sérii nemáte kam sáhnout. Letos máte posty zdvojené?

Je to lepší. Rotujeme hodně hráčů. Několik zápasů jsme vyhráli v přípravě v koncovce. Náš nejvytíženější hráč proti Kolínu měl 23 minut. To nemohl být nikdo grogy. Snažíme se udržovat hráče v pozornosti a v aktivitě. V tom by mohla být naše síla.