Hradec zkusí vymazat nulu. Musíme se s tím poprat, burcuje trenér

„Musíme se s tím poprat. Sice přijede kvalitní soupeř, ale hrajeme konečně doma,“ uvedl trenér hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka před dnešním zápase s družstvem Svitav (18.00).

Královští sokoli do sezony vstoupili sympatickými výkony. Výhra však stále nepřicházela a tím se pohoda v týmu přece jen vytrácela. Ruku v ruce s tím šly dolů i některé výkony. „Víme, kde zatím zaostáváme, a pracujeme na zlepšení. Navíc zatím ani nemáme moc štěstí, ale je potřeba říct, že štěstí přeje připraveným,“ přiznal dále kouč.

Hradečtí věří, že jsou připraveni i na tuto situaci, kdy se ocitli na konci tabulky, v současnosti dost daleko za ostatními. „Věděli jsme, co nás čeká, s tím jsme do toho také šli,“ poznamenal kouč, „bohužel nám nevyšel první domácí zápas s USK, v němž jsme dlouho vedli a který jsme měli vyhrát, od toho se pak některé věci odvíjejí, není to v tuto chvíli jednoduché.“

Královští sokoli do dnešního zápasu nenastoupí kompletní, vedle dlouhodobě zraněného rozehrávače Petra Andrese bude chybět i pivot Jan Jiříček.

Svitavy dnes přijedou v roli favorita, ale budou ostražití. „Podle postavení v tabulce by se mohlo zdát, že půjde o lehké utkání, ale je nutné podotknout, že sokoli hráli pouze dvě utkání na domácí palubovce. Soupiska Hradce se skládá z velmi zajímavých jmen,“ upozorňuje asistent svitavského trenéra Lukáš Pivoda na webu klubu.

Svitavy mají za sebou nepovedené utkání s ústeckou Slunetou (66:70). „Máme jednoznačný cíl zvítězit a odrazit se k lepším výkonům. Musíme se soustředit hlavně na svou hru a nastoupit koncentrovaně,“ nabádá Pivoda.