Hradecký Peterka: Nerad bych byl kapitánem, který se svým týmem spadne

„Možná pro některé fanoušky, kteří to tak nesledují. Ale jinak ne. Máme totiž v týmu podle mě dost zkušených borců, kteří tuhle soutěž dlouho hráli,“ říká však sedmadvacetiletý hráč, jenž to může směle prohlásit i o sobě.

Ve svém basketbalovém životopise má Peterka zapsány mimo jiné bronzové ligové medaile s Pardubicemi a s Prostějovem, odkud také do Hradce před dvěma lety natrvalo přišel.

Takže věříte v jeho kvalitu?

Určitě. Máme tady Dušana Pandulu a Petera Sedmáka, borce, kteří českou ligu hráli několik sezon, podobně na tom je Honza Jiříček a takhle bych mohl jmenovat skoro celý tým kromě opravdu těch nejmladších. Navíc Tomáš Hampl byl dlouho ve Španělsku, což také na něco ukazuje, Marko Rikalo je členem bosenské reprezentace, velmi dobře se ukazuje i Američan Bryce Canda.

„Příprava ukázala, že jsme všichni docela dobří střelci.“ Ondřej Peterka, basketbalista Královských sokolů

Tým z poloviny nový, jak bylo těžké se přes léto dát dohromady?

Tohle zatím funguje. Až na Američana Candu jsme tady všichni už delší čas. Navíc většina těch, kteří přišli, jsou zkušení borci, což je vidět na hřišti i v kabině. Spíš potřebujeme ještě nějaký čas na sehrání, zvlášť v případě právě Candy, který přišel jako poslední. Ale v zápasech v Žilině ukázal, že to s ním půjde rychle. A obecně je vidět, že se to každým dnem lepší.

V čem by měla být největší síla vašeho družstva?

Příprava ukázala, že jsme všichni docela dobří střelci a že bychom mohli dávat dost bodů i z trojek. Chceme předvádět rychlý, atraktivní basketbal, aby to fanoušky bavilo. A nás také.

Ještě nějaká silná stránka?

Podle mě tým. Nebudeme jako některá družstva, která přivedou pět cizinců a kteří často hrají na sebe. My bychom se měli spoléhat na kolektivní pojetí. A jak už jsem říkal, máme hodně střelců, nebude jeden, který bude dávat každý zápas třicet bodů, u nás je schopno pět šest hráčů dát v zápase přes deset bodů.

Přesto tým bude v roli téměř absolutního nováčka, co vy na to jako kapitán?

Že nechci být kapitánem, který se svým družstvem spadne. A že uděláme všechno pro to, abychom se udrželi. Máme sice těžký los, hrajeme na začátku hodně venku, pro nás to bude složitější. My potřebujeme doma vyhrávat a občas něco přivést i právě z venku, tam bude každá výhra zlatá.