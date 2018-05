Pardubičtí basketbalisté zářili v útoku a snížili semifinále s Opavou

Zatímco v prvních dvou zápasech měla Opava převahu, tentokrát Pardubičtí v utkání o všechno předvedli výrazně lepší výkon a od začátku diktovali tempo. Už v první čtvrtině hosté vedli o 15 bodů. Domácí sice zabojovali pod taktovkou Radima Klečky, autora 23 bodů, a pěti trojkami ve druhé části se dotáhli na rozdíl jediného bodu, ale třetí část opět patřila soupeři.

„Vyšel nám nástup do obou poločasů. Oproti utkáním v Pardubicích se nám lépe vedlo v útoku. Ve třetí čtvrtině jsme opět odskočili a vcelku s přehledem vyhráli,“ konstatoval trenér vítězů Tomáš Bartošek. „Zaskočili jsme domácí koncentrovaným výkonem. Dobře jsme bránili a v útoku jsme se na rozdíl od domácích zápasů trefovali ze střelby,“ doplnil pardubický kapitán Radek Nečas.

Ve třetím hracím období zazářil zejména Ondřej Kohout, který dal v této pasáži 12 ze svých 26 bodů, čímž si vytvořil nové osobní maximum v české nejvyšší soutěži. K tomu přidal 13 doskoků a byl jasně nejužitečnějším hráčem utkání.

Pardubičtí tentokrát lépe využívali převahu pod košem, vedli až o 21 bodů a v pohodě si pohlídali vítězství, které je vrátilo do hry. Přes sto bodů nastříleli v lize poprvé od prosince.

„My jsme dnes nebyli v zápase, všude jsme byli pozdě. Byli jsme svázaní představou, že bychom mohli vést nad Pardubicemi 3:0,“ konstatoval opavský trenér Petr Czudek. „Špatně jsme začali, dovolili jsme soupeři odskočit na dvouciferný rozdíl. Do poločasu jsme se vrátili do zápasu, ale třetí čtvrtka, to byl zase z naší strany propadák,“ doplnil bývalý reprezentační rozehrávač.