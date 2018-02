Kolín hraje o všechno. Motivaci mají ovšem i pardubičtí basketbalisté

„Chceme jít do skupiny A1 v co nejlepší pozici. Budeme chtít hrát svoji hru. Velmi dobrou obranu, co nejrychlejší přechod do protiútoku a trpělivost v postupném útoku. Pečlivě si také musíme hledat prostor pro zakončení,“ plánuje pardubický trenér Tomáš Bartošek.

Do skupiny A1 chce bezesporu i Kolín, ale ten moc na výběr nemá. Aktuálně mu patří sedmá příčka o bod za Ústím, a pokud chce pomýšlet na postup, musí bezpodmínečně zvítězit.

„Vždycky když se hraje proti soupeři, který je v takové situaci, je to těžší. Jeho hlava je prostě nastavená tak, že není kam uhnout,“ uvědomuje si kouč Beksy.

Bartošek ovšem doplňuje: „Jiné to může být v tom, že domácí hráči si třeba vezmou střely, které by jinak nebrali. Buď je to absolutně sváže, nebo naopak můžou jít do laufu. To my ovšem pochopitelně nebudeme chtít dopustit.“

Na to, že kolínští hráči budou důležitostí večerního duelu svázaní, rozhodně nemohou Pardubice spoléhat.

„Musíme počítat s tím, že Kolín bude v té pro ně lepší variantě, o níž jsem mluvil. Tomu musí odpovídat i naše koncentrace na utkání,“ upozorňuje své hráče Tomáš Bartošek.

Ten zatím netuší, zda bude mít k dispozici kompletní tým. Pro nemoc totiž z pardubické sestavy vypadl jeden z jejích nejproduktivnějších hráčů, Američan Brandon Spearman, a jeho start je nejistý.