Postoupit. A vyhrát skupinu. Jasný cíl královehradeckých basketbalistek

Ten první v německém Marburgu prohrály těsně 77:79.



„Jsme rádi, že po letech můžeme našim fanouškům znovu ukázat mezinárodní basketbal, těšíme se na to,“ uvedl šéf hradeckého klubu Miroslav Volejník před večerním zápasem se slovenskými Piešťanskými Čajkami.



Co od nich čekáte?

Velmi kvalitního soupeře, stejně jako v případě Marburgu. Naše skupina je silná a vyrovnaná. Marburg jsou německý mistr, Čajky jako druhé na Slovensku šlapou na paty vedoucímu Ružomberku.

Pro vás je to druhé vystoupení v soutěži, proč nevyšlo vítězně první v německém Marburgu, kde jste těsně prohráli?

Bylo to trochu smolné, i když je třeba říct, že jsme si to prohráli sami. Na začátku zápasu domácí hráčky trefily čtyři trojky a od té chvíle jsme stále prohrávali. Až před koncem zápasu, nějaké dvě minuty, jsme skóre otočili ve svůj prospěch. Vedli jsme o čtyři body, ale nakonec o koš prohráli.

Piešťanské Čajky v Marburgu vyhrály, což asi svědčí o jejich kvalitách. Co o jejich hře víte?

Moc toho není, ale víme, že svoji hru opírají o dvě Američanky. Jedna je na rozehrávce, druhá pod košem. Uvidíme, s čím nás překvapí.

Fakta Lvice versus Čajky * Utkání základní skupiny A Středoevropské ligy basketbalistek mezi Hradcem Králové a Piešťany, dnes v 18.30 v hale na Eliščině nábřeží. * Hradecké lvice ve svém prvním zápase prohrály 77:79 v Marburgu, Piešťanské Čajky tam naopak 78:66 vyhrály. * Domácí zápas s Marburgem Lvice sehrají 12. prosince, do Piešťan se vypraví v lednu. * Ve skupině B hrají Žabiny Brno, slovenské Young Angels Košice a rakouský Graz, dvě nejlepší družstva z každé skupiny postoupí do finálového turnaje.

Jak jste na tom po reprezentační přestávce vy?

Věříme, že dobře, všechny hráčky se daly během pauzy do kupy, jsou zdravé a měli jsme teď čas potrénovat. Na druhé straně náš výkon může být trochu neznámou, protože poslední mistrovské utkání jsme hráli 3. listopadu a teď jsme měli skoro měsíc pauzu. Trochu na škodu pro nás, protože před reprezentační pauzou jsme se dostávali do slušné formy, snad nás moc nezastavila. Herní zatížení nám teď trochu chybí.

Úvod ligové sezony naznačil, že to nebudete mít s obhájením příčky mezi nejlepšími jednoduché. Jak téměř kompletní první polovinu základní části hodnotíte?

Doplatili jsme na to, že jsme nebyli kompletní. Týkalo se to především přípravy, kterou některé hráčky neabsolvovaly a některé jen velmi krátce. Prakticky neměly čas se sehrát. Tohle všechno se s postupem času lepšilo, a tak věříme, že teď už to bude jen lepší.

V tom vám mohou pomoci i zápasy s kvalitními soupeřkami ve Středoevropské lize. Jak vidíte své šance v této soutěži?

Z tohoto pohledu to pro nás je tato soutěž opravdu přínos, ale nebereme to jen jako součást přípravy na ligu. Sice už máme na svém kontě jednu prohru, což může v tříčlenné skupině být znát, ale určitě chceme už všechno vyhrát a postoupit do Final Four. A to nejlépe z prvního místa.