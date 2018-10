Hradecké basketbalistky čeká vyhecovaný duel, přijede Slavia

Proto i dnes bude souboj basketbalistek Hradce Králové a pražské Slavie velmi důležitý, ačkoliv půjde „jen“ o duel 5. kola základní části.

„Zápasů je málo, a proto hned od začátku bude mít každé utkání s takovým soupeřem vzhledem k play off velký význam,“ upozorňovala už před začátkem letošního ročníku Ženské basketbalové ligy trenérka Hradce Romana Ptáčková.

Dosavadní průběh soutěže to potvrzuje. Hradecké lvice totiž do dnešního utkání půjdou s vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou porážek, další neúspěch by jim vzal kousek šance jít do play off z výhodné pozice. Lvice tak doma potřebují vyhrát. I proto, že na hřištích soupeřek už dvakrát neuspěly. Navíc by na Slavii znovu ztratily.

Zápas Hradce Králové se Slavií začne dnes v 18.30, ve stejný čas zahájí své čtvrté vystoupení v tomto ročníku Ženské basketbalové ligy také trutnovská Lokomotiva. Soupeře bude mít přece jen lehčího, do Krkonoš totiž přijedou Strakonice.

„Po prvním vítězství v sezoně nás opět čeká soupeř, kterého chceme porazit a potvrdit tím naše ambice v boji o play off,“ uvedl pro klubový web trenér Michal Martišek.

Strakonice si zatím do tabulky zapsaly tři vysoké porážky – od KP Brno, v Hradci Králové a od USK Praha, kromě prvního zápasu vždy inkasovaly více než 100 bodů.

„Nesmíme nic podcenit, vybojovat vítězství není jednoduché v žádném ligovém utkání, o tom jsme se přesvědčili v souboji se Slovankou,“ poznamenal Martišek, „Strakonice navíc mají dostatečně zkušené hráčky.“