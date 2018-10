Posila pro hradecké basketbalistky, vrací se Běloruska Lichtarovičová

„Už jsme ani nepočítali, že budeme kádr rozšiřovat, ale vzhledem k tomu, že tři naše opory se po letních zdravotních problémech teprve srovnávají s tréninkovým mankem, jsme tuto možnost rádi využili. Navíc v následujících týdnech nás čeká hodně utkání,“ uvedl manažer hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Lvice v sobotu vyrazí do Karlových Varů, kde Nymburk po spojení s tamním klubem odehraje část svých domácích zápasů. Ve středu bude hostit silnou Slavii a za týden v neděli vyrazí do Brna k duelu s tamním Teamstorem.

Podobně na tom hradecké hráčky budou i v dalších týdnech. Také proto, že k ligovému programu přibudou zápasy ve Středoevropské lize, do které se klub přihlásil. V základní skupině se střetne s německým Marburgem a slovenskými Piešťanskými Čajkami. První zápas Hradec sehraje poslední říjnový den v Marburgu.

Běloruská křídelnice Lichtarovičová oblékala dres hradeckého klubu v sezoně 2014/2015 a výrazně týmu pomohla k zisku stříbrných ligových medailí, prvních v historii klubu. S průměrem 15,5 bodu na zápas byla nejlepší střelkyní družstva, v celé soutěži bylo v této statistice úspěšnějších jen pět basketbalistek.

Z Hradce Králové zamířila Lichtarovičová do maďarského Györu, v této sezoně byla zatím bez angažmá. „V Hradci se jí líbilo, má tady dobré vztahy,“ vysvětlil Volejník. Nová posila do Hradce dorazila ve čtvrtek a v sobotu by měla proti Nymburku nastoupit.

Letos třicetiletá Lichtarovičová se v Hradci předvedla i loni na mistrovství Evropy a dres národního týmu Běloruska obléká i nadále. V listopadové reprezentační pauze bude členkou týmu, který čekají poslední dva zápasy kvalifikace na mistrovství Evropy.