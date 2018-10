Kouč Hradce o návratu do Pardubic: Hezké roky, ale už je to jiný klub

Potřebnou bojovnou náladu před sobotním zápasem, v němž oživí už téměř zapomenutou rivalitu v mužské nejvyšší soutěži, jim to ale nevzalo. „Ačkoliv je favorit jasný, na takový zápas se těšíme, můžeme jen překvapit,“ uvedl kouč Královských sokolů Lubomír Peterka, sám dlouholetý hráč sobotního soupeře z Pardubic a poté i čtyři sezony asistent hlavního trenéra.

Na hráčích bylo bezprostředně po zápase s USK znát velké zklamání, jak na tom jsou před sobotním zápasem?

Já věřím, že dobře. Taková porážka hodně mrzí, ale rozhodli jsme se to nějak zvlášť neřešit a soustředit se na Pardubice. Tyhle tři první zápasy jsou rychle po sobě, což je možná i vzhledem ke středě dobře, stejně se to už nijak nevrátí. Proto jsme se hned soustředili právě na zápas v Pardubicích a až po něm si všechny tři podrobněji rozebereme.

Přesto, co podle vás rozhodlo o tom, že přes dobře rozehraný zápas jste nevyhráli?

Asi jsme se trochu lekli možné výhry a sami jsme ji USK svými stupidními chybami nabídli. Myslím si, že jsme zaplatili daň z toho, že jsme nováček, že kdybychom takový zápas hráli v půlce sezony, tak vyhrajeme.

Derby! Sokoli letí do Pardubic Zahráli si spolu za poslední čtvrtstoletí pár přátelských nebo pohárových duelů. Když došlo na ligový, tak na straně soupeře nastoupila rezerva, která hrála stejnou soutěž, zatímco první tým se rval s elitou. Teď si Hradec a Pardubice po dlouhých letech zopakují, jaké to je rozdat si to o body v domácí nejvyšší soutěži. Královští sokoli se pokusí uspět na hřišti soupeře, pro kterého to je první domácí ligový zápas sezony. „První domácí zápas, a hned derby! Určitě se těšíme nejen my, ale i fanoušci. Věřím, že tímto utkáním budou žít a v hale bude parádní atmosféra,“ přeje si pardubický pivot Kamil Švrdlík. Patrně se mu jeho přání splní. Byť jde o souboj loni třetího týmu soutěže s jejím nováčkem, tradiční rivalita obou měst mu dává výraznější náboj. „Rivalita je hodně velká, znám to třeba z hokeje,“ přiznává kapitán Královských sokolů Ondřej Peterka, jenž před lety dres Pardubic oblékal. Hradec se na derby vypraví po prohrách v úvodních dvou kolech. Pardubice sice svůj první ligový zápas sezony na hřišti Ústí s přehledem ovládly, ale teď za sebou mají čtvrteční debakl 57:85 v odvetě 3. kvalifikačního kola Ligy mistrů od Nižního Novgorodu. Na vzpamatování se z něj měly jen dva dny. „Od začátku jsme se soužili v útoku. Postupem času už jsme začali vymýšlet, každý to chtěl něčím urvat a tím začalo ještě větší trápení,“ uvedl Švrdlík. Přesto bude domácí bronzový medailista z posledních tří sezon favoritem. „Nás teď čekají zápasy venku, musíme tam zabojovat a zkusit vyhrát,“ říká hradecký kapitán před zápasem, který v pardubické hale Dašická začne v 17 hodin.

Zápasem v Pardubicích oživíte tradiční rivalitu mezi oběma městy, jak to berete vy, který za ně skoro celou kariéru hrál?

Já osobně na ně mám krásné vzpomínky, vždyť kromě jedné sezony ve Žďáru jsem hrál jen tam, celých dvanáct let, pak jsem tam dělal i asistenta hlavního kouče. Všechno to byla hezká léta, ale už je to také nějaký rok. Teď už je vlastně úplně jiný klub, v němž zůstalo jen pár lidí z té doby, a tým je pochopitelně také úplně jiný. Když to po těch letech, co jsem teď v Hradci, vezmu, tak je to pro mě podobné jako třeba před týdnem v Děčíně.

Vy jste ale jeden z mála, který pamatuje zatím poslední ligové derby obou klubů, které se hrálo před pětadvaceti lety a vy jste měl dres Pardubic. Co vám z toho utkvělo v paměti?

Nic moc, už je to dávno. Takže to, že se hrálo v Kuklenách, že jsme tam vyhráli, pamatuji si pár hráčů, kteří hráli proti nám a také to, že mě tam někdo dost ostře zfauloval. Ale už to jsou jen takové střípky.

Co hráči současného hradeckého týmu? Někteří mají výraznou pardubickou minulost.

To je pravda, Dušan Pandula tam hrál do loňska, něco tam odehrál i Ondra (Peterka, syn - pozn. autor). Těšíme se, takový zápas nás může posunout vpřed, věřím, že nám to nesváže ruce.

Pardubice patří dlouhodobě ke špičce ligy, co na ně pro nedělní duel vymyslet?

Souhlasím s tím, že mají velmi kvalitní tým. My se musíme pokusit zahustit prostor před naším košem tak, aby nedávali rychlé a jednoduché. Proto je nebudeme také chtít pustit do rychlého protiútoku. Budeme chtít hrát aktivně a také si musíme věřit, nesmíme tam jet bez sebevědomí. A věřím, že to s námi nebudou mít lehké třeba i kvůli tomu, že ve čtvrtek hráli těžké pohárové utkání.

Proti USK vám chyběli dva hráči, jak jste na tom před cestou do Pardubic?

Bude nás všech dvanáct, tentokrát budou k dispozici i Mahler a Štěpán.