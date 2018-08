Basketbalisté Hradce už dřou a po postupu do NBL vyhlížejí posily

Dopoledne spíše atletický trénink, který ostatně také vedla atletická trenérka Gréta Novotná. K tomu, na co se vlastně připravují, se první den společné přípravy dostali až v podvečer, kdy měli na programu druhou tréninkovou fázi.

Basketbalistům začala letní dřina, která pro ně bude v následujících týdnech hodně perná.

„Dopolední trénink byl zaměřený na to, aby se hráči po pauze pomalu dostávali do zátěže, podvečerní už měl i basketbalové věci a došlo i na míč,“ uvedl trenér hradeckého týmu Lubomír Peterka.

Královští sokoli se na nejvyšší soutěž připravují poté, co ji pro Hradec vybojovali po pětadvaceti letech. Postupu mezi elitu také odpovídají změny v kádru, jež se projevily i na úvodních trénincích, byť někteří, především noví hráči, se k týmu připojí později.

Do Čech napřiklad přiletí reprezentační rozehrávač Bosny a Hercegoviny Marko Rikalo, v následujících dnech se připojí další. „Rikalo by měl trénovat od středy, příští týden se k týmu připojí Peter Sedmák, pro změnu posila se zkušenostmi ze slovenské reprezentace. Stěhuje se z Košic do Čech,“ vysvětlil trenér neúčast pivota.

Byť se někteří noví hráči na přípravu dostaví až později, dva úplně noví už trénovali. Tak především vůbec první letní posila Dušan Pandula, jenž přišel ze sousedních Pardubic, vedle něj také Jan Mráz, odchovanec hradeckého klubu, který se do něj vrací poté, co prošel mládežnickou základnou mistrovského Nymburka. „Chce se v nové sezoně porvat o místo v našem týmu,“ uvedl kouč.

Vedle již jmenovaných posil Hradečtí dotahují jednání s Tomášem Hamplem, který by se po letech strávených ve Španělsku rád vrátil domů a k Hradci má nejblíž, protože zde s basketbalem začínal. Vedle toho k úspěšnému konci směřují také jednání s americkým rozehrávačem Marquardtem, jenž týmu výrazně pomohl v závěru loňské, postupové sezony. Včetně baráže, v níž Královští sokoli přešli přes Jindřichův Hradec. „Pokud se jednání s oběma podaří dotáhnout, tak by měl být kádr pro sezonu kompletní,“ poznamenal hradecký kouč.