Hradečtí basketbalisté zkusí v Kolíně napodobit úspěšnou přípravu

Výhra by se jim nadmíru hodila, na první v soutěži, do které v minulé sezoně postoupili, stále čekají. A to už jako poslední tým soutěže, tím předposledním byl právě Kolín, jemuž se poprvé vyhrát podařilo v minulém kole, když o jediný bod přehrál domácí Ústí nad Labem.

Královští sokoli pokračují dnešním zápasem 5. kola v téměř nekonečné šňůře zápasů na hřištích soupeřů, bude už čtvrtým oproti jedinému domácímu. „Los je pro nás opravdu těžký, ale musíme se s tím poprat,“ uvedl trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Dnes v Kolíně sokoli narazí na soupeře, kterého mají z přípravy nejvíc přečteného. A výsledky obou vzájemných zápasů budí alespoň mírný optimismus. V domácím prostředí ho porazili 94:92, v Kolíně pak o deset bodů 83:73. „Ligový zápas je ale něco jiného než příprava,“ upozorňuje na starou známou pravdu hradecký kouč před dnešním duelem.

Kolín disponuje kádrem zkušených hráčů, z něhož v úvodu sezony vyčnívá Anthony Walton Jr., který se s průměrem více než 19 nastřílených bodů na zápas drží mezi nejlepšími střelci celé soutěže na čtvrtém místě. Ostatně svoji důležitost pro tým tento osmadvacetiletý basketbalista ukázal i v zatím posledním zápase Kolína, v němž konto Ústí nad Labem zatížil 32 body.

Hradečtí do Kolína vyrazí prakticky v nejsilnějším složení, jediným absentujícím hráčem bude Jan Mráz, kterého trápí zánět průdušek. Dnešní duel, který v Kolíně začne v 18 hodin, předznamená návrat domů, za týden totiž do Hradce přijede mistrovský Nymburk.