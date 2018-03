Cíl pro 3x3? Olympiáda. Cesta? Společná soutěž s Polskem a Slovenskem

„Máme projekt, jak se na olympiádu dostat. Na olympiádě je osm míst na pro muže a osm pro ženy. Jedno místo zabere domácí Japonsko. Evropa má dvě přímá postupová místa podle žebříčku. Amerika jedno, Asie jedno. Takže my buď musíme být na prvních dvou místech v Evropě, nebo musíme vyhrát kvalifikační turnaj,“ shrnuje Michal Konečný, generální sekretář ČBF.

Větší šance má ženská reprezentace, která v roce 2016 vyhrála mistrovství světa a má i úspěšné mládežnické týmy. Juniorky získaly bronz na mistrovství Evropy a stříbro na mistrovství světa.

Česká výprava na stříbrném MS do 18 let v basketbalu 3x3. Zleva trenérka Michaela Uhrová, Anna Rosecká, Kateřina Galíčková, Alžběta Levínská, Simona Růžková a Martin Jakeš.

„U děvčat bude cílem protlačit je na přímý postup, jelikož u nich to bude díky předchozím výsledkům jednodušší. U mužů je cílem dostat se na kvalifikační turnaj,“ prohlásil Konečný.

„Je reálné se dostat na přímý postup, protože u nás není taková konkurence jako u mužů,“ dodala vedoucí ženské složky Michaela Uhrová.

Cestu do Tokia otevírá světový žebříček, ve kterém jsou momentálně ženy osmé celkově a šesté v Evropě za Maďarskem, Ukrajinou, Andorrou, Nizozemskem a Ruskem. Mezi muži patří Česku šestnáctá příčka a třináctá v Evropě.

„Počítá se tam prvních sto hráčů, u každého hráče se započítává jen devět nejlepších turnajů. Po dvanácti měsících se body umažou,“ popsala Uhrová, jak je žebříček sestavován.

Federace dokonce vytvořila funkci logistika, který bude týmům plánovat účast na turnajích tak, aby byla co největší možnost žebříčkem stoupat. Starat se o to bude Martin Jakeš, který sám 3x3 hraje. „Je velmi složité cesty naplánovat tak, aby to navazovalo a zároveň bylo možné posbírat co nejvíce bodů. Proto jsme zavedli tuto pozici, abychom co nejlépe optimalizovali přípravu na olympijské hry,“ dodal Konečný.

Dalším novým členem realizačního týmu je úspěšný trenér „pětkového“ basketbalu Choleva, který v NBL vedl Nový Jičín či Prostějov. „Olympiáda je výzva a rád bych k tomu pomohl,“ řekl Choleva, který se dobře zná s vedoucím mužské složky Michalem Krukem.

Zbyněk Choleva

„Známe se 30 let, takže vím, co od něj čekat. Nebudeme si hrát na hlavního trenéra a asistenta, ale budeme se společně starat o seniory, třiadvacítku i osmnáctku a pak se domluvíme, kdo kam s jakým týmem pojede,“ řekl Kruk.

Společná soutěž připomene 100 let nezávislosti

Vzhledem k tomu, že ČBF potřebuje body do žebříčku od co nejvíce hráčů, rozhodla se posílit Českou Tour a vytvořila Středoevropskou Tour ve spolupráci s Polskem a Slovenskem. Celkem půjde o 18 turnajů, jejich vítězové si zajistí postup do velkého finále v Praze 21. a 22. července.

Všechny tři národní okruhy dostanou společný branding. Jedno z log na oficiálních dresech pak připomíná sto let od vzniku Československa i Polska.

„K tomu, abychom mohli přemýšlet o olympiádě, je třeba udělat spoustu kroků. Tím prvním je, že se snažíme na místní půdě získat co nejvíce bodů, abychom se v žebříčku dostali co nejvýše,“ řekl Konečný a dodal, že spojení tří zemí umožnilo navýšit finanční i bodové ohodnocení turnajů.