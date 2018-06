Při rozhodujícím duelu vysvitlo Češkám slunce. Na ME 3x3 si zahrají

Češky hrající ve složení Kateřina Novotná, Romana Stehlíková, Kristýna Minarovičová a Lenka Bartáková potřebovaly ve své základní skupině skončit alespoň třetí ze čtyř, aby si udržely šanci na postup.

Nejlepší celek z čtveřice Francie, Bělorusko, Česko a Turecko postupoval přímo, druhý a třetí tým hrál křížem s týmy ze druhé skupiny.

Páteční část turnaje se svěřenkyním Michaely Uhrové vůbec nevydařila a po porážkách 11:13 s Běloruskem a 9:15 s domácí Francií byly Češky na pokraji vyřazení.

Pro udržení šance potřebovaly nutně v sobotu porazit v přímém souboji o postup do play off Turecko. To se podařilo bez větších potíží, Češky se rozstřílely - 21:9.

V rozhodujícím zápase o postup na evropský šampionát bylo třeba zdolat celek Polska. Klíčový duel byl dlouho poznamenán nervozitou obou týmů, ale také zapadajícím sluncem, které svítilo na část hřiště i skrze desku a znepříjemňovalo zakončení z bezprostřední blízkosti.

Týmy se dlouho přetahovaly o každý bod, ani jednomu se nedařilo uskočit soupeři na větší rozdíl. K prvnímu náporu zavelela Lenka Bartáková, která dvěma koši a dvěma šestkami pomohla svému týmu k vedení 13:9.

Polky se nevzdaly a košem a dvojkou se dostaly na rozdíl jediného bodu, pak však odpověděly Stehlíková s Bartákovou a ani závěrečná dvojka Polska už nic nezměnila na výhře českého týmu 15:14.

Spolu s Češkami postupují na evropský šampionát celky Běloruska, Ukrajiny a Francie.