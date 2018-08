Zlínští basketbalisté hlásí posilu. Přichází bývalý reprezentant Dokoupil

Jeho celek se ve sportovní hale na Zeleném postupně střetne s Hradcem Králové, rakouským Klosterneuburgem a Brnem. Obsazení turnaje přitom zůstává až na Hradec Králové rok co rok stejné.

„Není problém změnit soupeře, ale je otázka, co by nám to přineslo,“ nadhodil Kotala a vzápětí odpověděl: „O Hradec jsme letos hodně stáli, po postupu do Národní ligy nás prověří. Brno a Klosterneuburg mění každou sezonu tým, takže sem jezdí s novými hráči.“

Proměnou po loňské sezoně prošel také zlínský výběr. Z úspěšného týmu vypadli tři hráči – dvojice hostů z Brna Jedovnický, Kereselidze a především David Nehoda, který z pracovních důvodů přerušil basketbalovou kariéru. „Je to velká ztráta,“ lituje Kotala odchodu nejlepšího střelce družstva. „Zároveň přicházíme o bojovníka a srdcaře, který lámal zápasy v koncovkách kolikrát sám.“

Kotala věří, že jeho bodový příspěvek vykompenzuje Petr Dokoupil, který se po letech rozhodl skončit v Národní lize. „Je to výborný střelec a bývalý reprezentant,“ představil jej.

Dokoupil se vrací do známého prostředí. V letech 2008 až 2011 hostoval ve Zlíně z Prostějova, se kterým získal v Národní lize dvakrát stříbro a dvakrát bronz. Dokoupil ale není jedinou posilou Kotalova mužstva. Z Brna vypomůžou Kozina s Nehybou, kariéru zkusí ve Zlíně restartovat svého času velký talent českého basketbalu Robin Matějka.

„Tým se měnit nebude. Teď už není kde brát. Měli bychom mít kvalitu na to, abychom hráli stejně jako loni o play off,“ doufá Kotala. Ligovou sezonu odstartuje Zlín 23. září v Jihlavě.