Hradečtí basketbalisté nezaváhali, k postupu jim chybí jediná výhra

Právě na své palubovce Královští sokoli cestu za postupem úspěšně zahájili. V úvodním zápase čtvrtfinále nad Novým Jičínem vyhráli o více než 30 bodů s konečným skóre 101:70.

„Připsali jsme si výhru, s výsledkem tedy mohu být spokojen. Nejsem ale až tak úplně spokojený s předvedenou hrou, kterou si naši hráči chvílemi zbytečně komplikovali,“ komentoval pro klubový web vstup do play off trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Spokojený mohl určitě být s tím, že jeho tým od začátku poměrně jasně vedl - první čtvrtinu vyhrál o deset bodů, v poločase byl jeho náskok ještě o sedm bodů vyšší - a se střelbou. Zvlášť trojkové pokusy hráčům hradeckého družstva vycházely, proměnili jich hned dvanáct, zatímco soupeř jen dva.

V hradeckém týmu v tomto směru vynikl americký rozehrávač Marquardt, s dvaadvaceti body nejlepší střelec týmu jich proměnil hned pět. Vstup do druhého utkání se hráčům Hradce ale nepovedlo, první čtvrtinu v Novém Jičíně prohrál. „Určitě se pod tím podepsala dlouhá cesta do Nového Jičína,“ vysvětlil to hradecký kouč, „v okamžiku, kdy jsme se dostali do tempa, tak jsme vyrovnali hru, převzali iniciativu a dovedli utkání k druhému bodu v sérii.“

Sokoli se k ní nasměrovali ve druhé čtvrtině. Zatímco na jejím začátku o čtyři body prohrávali, na jejím konci měli osm bodů k dobru, konečný výsledek byl 84:59. I díky tomu mohou zítra rozhodnout o svém postupu. „Věřím, že nás přijde podpořit početné publikum,“ uvedl trenér.

Série mezi Hradcem Králové a Novým Jičínem je jediná, v němž má jeden z týmů už po dvou zápasech postupový mečbol. Ve zbývajících (Litoměřice - Písek, Košíře - Zlín a Vysočina Jihlava - Basketbal Olomouc) je její stav před zítřejšími třetími zápasy nerozhodný 1:1. Hradec obhajuje ve druhé nejvyšší soutěži loňské prvenství, navíc jasně ovládl dlouhodobou část.