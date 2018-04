Slibný náskok. Ale Děčín se jen tak nevzdá, ví svitavský trenér Růžička

Na svých klubových stránkách píšou o senzaci, což je při současné úrovni jejich kádru možná poněkud přehnané. Že svitavští basketbaloví Tuři povedou po venkovních zápasech ve čtvrtfinále play off nad Děčínem 2:0, s tím se ovšem příliš nepočítalo.

„Přijeli jsme do Děčína s tím, že odvézt jednu výhru by bylo perfektní,“ přiznal na pozápasové tiskové konferenci i svitavský rozehrávač Roman Marko. „Máme dvě, takže jsme spokojení,“ dodal.

Děčínská klání se přitom od sebe výrazně lišila. V prvním Svitavy obávaného soka jasně předčily v efektivnosti střelby, do výhry 92:80 se promítlo i třináct přesných trojek. Ve druhém se však oba týmy horko těžko přehoupávaly přes 60 bodů a koncovka byla zcela otevřená.

Mladý svitavský pivot Puršl v ní však ukázal hodně elastické nervy. Nejprve využil parádní podkošovou nabídku od spoluhráče Slezáka, a poté neomylně proměnil dva trestné hody, čímž definitivně otočil ještě před chvílí nepříznivé skóre na finálních 64:61 z pohledu hostí.

„V úterý jsme nehráli tak přesvědčivě v útoku jako o den dříve, ale to bylo jen a jen vinou Děčína, který lépe bránil. Výborně si vypomáhal a my neměli tolik otevřených střel,“ srovnával trenér Svitav Lubomír Růžička.

Rovněž Tuři se tedy museli spolehnout na neprostupnou defenzivu, což se jim v důsledku vyplatilo. „Chci poděkovat a pogratulovat svým hráčům za to, že ukázali obrovský charakter a vůli. Neřekl bych, že vyhrál lepší, ale šťastnější tým,“ sdělil Růžička.

„Kdyby v závěru Děčínu padla jedna z trojek, šlo by se asi do prodloužení a na koni by byli domácí,“ mínil rozehrávač Marko. „V těch dvou zápasech nás hodně podržel Jelen (pivot Jiří Jelínek, kapitán Svitav a shodou okolností bývalý hráč Děčína, jenž nastřílel 18 a 16 bodů), který byl takovým naším X-faktorem. Doma teď do toho dáme všechno, protože se už nechceme do Děčína vracet,“ prohlásil Marko.

Severočeši to přirozeně vidí opačně, na vlastní palubovce by se znovu představili velmi rádi. „Jsme zklamaní ze dvou porážek, ale určitě budeme chtít sérii, kdy se hraje na čtyři vítězství, prodloužit. Když budeme ve Svitavách hrát tak jako v úterý a přidáme trochu lepší útok, máme šanci vyhrát oba zápasy,“ věřil děčínský Ondřej Šiška. „Rozhodně neklesáme na mysli.“

Trenér Růžička je na zuřivý odpor soupeře v dalších mačích připravený. „Stav je 2:0 pro nás, ale čtvrtfinále ještě bude velmi náročné. Děčín je mužstvo válečníků a u nás se jistě pokusí zabojovat o první výhru v sérii,“ poznamenal kouč.