Olomoucké basketbalisty nezastavila ani porucha autobusu. A co Nymburk?

„Letos v Ústí prohrály lepší týmy než my, proto je toto vítězství velmi cenné. Rozhodla naše touha po vítězství, chtěli jsme opravdu moc vyhrát a kluci podle toho také bojovali a udělali více než své maximum,“ pochvaloval si kouč BK Olomoucko Predrag Benáček.

Obvyklým tahounem byl rozehrávač Jan Močnik, který výrazně ovlivnil i dramatickou koncovku. Nejdříve trojkou vyrovnal na 78:78, vzápětí vyzval asistencí ke skórování z dálky Mitchella a náskok ještě jistil úspěšným trestným hodem. „Přitom před zápasem byl na vyšetření žaludku. Jeho výkon byl pro nás velmi důležitý,“ poznamenal trenér vítězů.

Basketbalisty nezastavila ani porucha autobusu při cestě do Ústí, díky níž hráči přijeli do haly těsně před zápasem a neměli čas se pořádně rozehrát. „Vyjeli jsme včas, o problémech informovali soupeře i vedení soutěže. Zpočátku se zdálo, že dostaneme prostor na rozcvičení, ale ta padla. Manažer Ústí nám řekl, že jsme se neměli zastavovat po cestě na jídlo,“ přiblížil potíže před utkáním sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. „Šlo přitom o povinnou bezpečnostní přestávku řidiče, žádné zdržování z naší strany,“ dodal Pekárek.

Olomoucko se po úspěšné sérii vyšvihlo v tabulce na dělené čtvrté místo a hlásí se důrazně o účast ve skupině A1 po základní části, kam postoupí prvních šest týmů. „Pokud by se nám to podařilo, bral bych to jako velký úspěch na nováčka soutěže,“ poznamenal Benáček.

Jeho tým však bude v dalším kole jen obtížně vylepšovat dosavadní bilanci, dnes od 18.30 totiž přivítá úřadujícího mistra z Nymburka, který ještě nezaváhal a první vzájemný souboj ovládl 124:62.

„Je to soupeř, který disponuje obrovskou silou na všech postech, má vyrovnanou lavičku a je schopný diktovat tempo celých čtyřicet minut. Je prakticky jedno, v jaké základní sestavě nastoupí. Všechny pozice má obsazené špičkovými hráči,“ uvědomuje si kouč a současně věří, že se nebude opakovat debakl z první poloviny základní části.