Hradecký nováček posiluje, po Pandulovi získal reprezentanta Bosny

Poté co už před několika týdny vedení nováčka Národní basketbalové ligy získalo do svého týmu slovenského borce Dušana Pandulu ze sousedních Pardubic, hlásí druhou posilu. Stal se jí Marko Rikalo, rozehrávač z Bosny a Hercegoviny, kde patří do reprezentačního kádru.



„Je to mladý, ambiciózní hráč, který se chce posunovat výš a chce se zlepšovat,“ vysvětlil důvody, proč klub 187 centimetrů vysokého borce angažoval, kouč hradeckého mužstva Lubomír Peterka, „hledali jsme na rozehrávku vyššího borce, což on je.“

Hradečtí skládají kádr pro nejvyšší soutěž, kterou budou hrát po dlouhé, čtvrtstoletí trvající pauze, od chvíle, kdy uspěli v barážovém dvojutkání s Jindřichovým Hradcem. V těchto dnech tato snaha finišuje, velmi záhy by mohl být kádr, s nímž vyrazí na konci září do Děčína k prvnímu zápasu nového ročníku Národní basketbalové ligy, kompletní.

„Jednání probíhají a ve dvou případech vypadají velmi nadějně,“ poznamenal hradecký kouč. Pokud se podaří dotáhnout, bude mít Hradec brzy dva nové podkošové hráče. Prvním s nich by byl slovenský reprezentant Peter Sedmák. Třiatřicetiletý borec, který v minulé sezoně působil v Košicích, má s českou nejvyšší soutěží bohaté zkušenosti, v minulosti oblékal dres Nového Jičína, USK Praha, Děčína či Brna.

Parťáka pod koš by mohl dostat v Tomáši Hamplovi. Hradecký rodák, 215 centimetrů vysoký basketbalista s reprezentační zkušeností, strávil uplynulých 12 let v zahraničí, z nich převážnou většinu ve Španělsku. Do Česka by se vracel poté, co ho před dvanácti lety, tehdy jako hráč Pardubic, opustil. „Jde o místního, hradeckého kluka, který by to týmu výborně zapadl,“ podotkl Peterka.

Před pravděpodobně úspěšným koncem je navíc jednání s americkým rozehrávačem Charlesem Marquardtem. Borec, jenž do Hradce přišel na začátku letošního roku, se stal výraznou oporou nejen v závěru 1. ligy, ale i v baráži. Snažil se získat angažmá v zámoří, ale před novou sezonou by se měl do Čech vrátit. „Vypadá to nadějně, mohlo by to dopadnout,“ těší se trenér.

Tým Královských sokolů prochází po postupu do NBL pochopitelnou obměnou. I nadále budou jejich dres oblékat Ondřej Peterka, Jan Jiříček, Tomáš Mahler a Petr Andres. Členem kádru bude i mladá naděje hradeckého basketbalu Dominik Štěpán.

Jednání probíhají s Davidem Šírkem, otázkou zůstává další působení Libora Švandrlíka, který úspěšně absolvoval operaci zraněného kolena a po rekonvalescenci by se měl připojit k týmu, což ale nemusí být tuto sezonu. Pokračovat v Hradci by měl nymburský Martin Kolář.