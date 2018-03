Baseballisté Třebíče odstartují extraligu bez trojice zraněných opor

V kádru bude pět Američanů Hned pětice amerických hráčů by se měla v nadcházející extraligové sezoně zapojit do zápasů třebíčských baseballistů. Na loňské úspěšné působení dvojice Wesley Judish - Devon Barker, která v minulém ročníku patřila ke klíčovým osobnostem Nuclears, však budou navazovat postupně. „Na soupisce máme pět cizinců, ale v Třebíči budou prakticky jen čtyři. Vymění se tu,“ vysvětluje trenér třebíčského klubu Jan Gregor. Hodně zajímavou posilou by se mohl stát Reece Green (8. 6. 1995), který letos nastoupil ve finále australské ligy. „Dostali jsme na něho doporučení od Wesleyho Judishe, má výborné reference od manažera z Austrálie, který je můj dlouholetý kamarád,“ vysvětluje Gregor. Z Austrálie měl původně přiletět také další vytipovaný hráč, Joshua Falco (19. 12. 1994). „Bohužel, v semifinále si zlomil záprstní kůstky, takže se k týmu připojí až později,“ vysvětluje Gregor. Třebíč však stačila zareagovat. Domluvila se s Danielem Cameronem (28. 12. 1994). „Je to kluk, který bude hrát Independent League, profesionální americkou soutěž,“ prozrazuje Gregor. „Dostal dobrý kontrakt, ale jelikož zraněný Joshua potřeboval záskok a dlouhodobě se dobře znají, vezme to na dva měsíce za něj,“ upřesnil třebíčský kouč. Ten navíc počítá s Alejandrem Vierou (7. 7. 1993) a Derronem Davisem (5. 8. 1994). „Derron je první černoch, černoušek, který bude za Třebíč hrát,“ říká Gregor a rychle dodává: „Nerad bych se ale dostal do nějakých problémů. Nedávno jsem to tak napsal a za dva dny jsem zjistil, že když někoho oslovím černoch, je to rasismus,“ naráží na nedávnou mediální kauzu fotbalového trenéra Zlína Vlastimila Petržely. „Výběr zahraničních hráčů je jednoduchý: jde o mladé kluky, kteří zapadnou do kolektivu. A druhá podmínka je, aby hráli NCAA Division I, což je profesionální univerzitní liga, jež má hodně vysokou úroveň,“ dodává Gregor.