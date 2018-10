Soupeřem Bostonu v baseballové Světové sérii budou LA Dodgers

Rozhodující výhru Dodgers zajistili dvoubodovým homerunem ve druhé směně Cody Bellinger a v šesté tříbodovým odpalem za bariéru Yasiel Puig. Domácí Brewers sice šli do vedení v první směně, ale víc jim pětice nadhazovačů Los Angeles, která se „na kopci“ prostřídala, nedovolila.

Poslední směnu za Dodgers odehrál hvězdný nadhazovač Clayton Kershaw a jeho tým navázal na sezony 1977/78, kdy byl rovněž dvakrát za sebou ve Světové sérii. V obou případech ale tehdy prohrál s New York Yankees.

„Víme, jak je to těžké dostat se tam podruhé za sebou, proto si toho vážíme, ale nechceme prohrát jako loni,“ uvedl vnější polař Bellinger, nejužitečnější hráč série s Milwaukee.

„Nedokázali jsme dát několik odpalů v řadě, dostat se do tlaku a za to soupeř vděčí nadhazovačům, kteří si za to zaslouží ocenění,“ řekl hlavní kouč Brewers Craig Counsell.

Šestinásobní šampioni Dodgers mají před sebou jubilejní 20. finále, naposledy titul získali v roce 1988. Před rokem podlehli Houstonu 3:4 na zápasy.

Světová série začne v úterý na hřišti Fenway Park v Bostonu. Red Sox byli nejúspěšnějším týmem základní části a po pěti letech mají šanci vyhrát zámořskou ligu už podeváté.