Baseballista Červenka bude hrát v třetí nejvyšší americké lize

„Jsem velice spokojený, že jsem se posunul do třetí ligy,“ uvedl v tiskové zprávě Červenka. Okusí nejkvalitnější soutěž, jakou kdy hrál. Loni se podílel na triumfu Lynchburg Hillcats ve čtvrté nejvyšší lize High A, ale to ještě byl pod kontraktem s jiným celkem MLB Clevelandem Indians, kde působil sedm let.

Po sezoně se stal volným hráčem a podepsal roční smlouvu s Giants. Odtud si ho vzali Orioles. „Koncem roku o mě Baltimore stál a trenéři mi dali mi najevo, že dostanu šanci bojovat o posun do vyšší ligy,“ řekl Červenka.

V Bowie Baysox bude jediným Evropanem. Kromě domácích hráčů jsou v týmu Dominikánci a baseballisté z jihoamerických zemí. „Jsou tu zkušenější hráči. Musím přesvědčit na pálce. V minulém roce se mi dařilo, dal jsem několik homerunů a kvůli tomu si mě Orioles vybrali,“ uvedl Červenka, který v březnu trávil čas s elitními baseballisty na jarních tréninkových zápasech na Floridě.

V předsezonní přípravě se jeho jméno několikrát objevilo na širší soupisce Orioles, třeba pro zápas se slavnými New York Yankees. Do žádného utkání ale nezasáhl.

„Přípravné duely jsou rezervovány jen pro hráče z elitní MLB sestavy, která čítá kolem 30 jmen. Nastoupit bych mohl v případě, že by se někdo zranil,“ uvedl Červenka. Březnové tréninky si užil. V akci viděl hvězdy Yankees - Aarona Judge nebo Giancarla Stantona, nejlepší loňské pálkaře MLB.

„Jsou to obři, nedivím se, že mají takovou sílu při odpalu,“ řekl český reprezentant. Pomáhal rozhazovat nadhazovače Orioles Kevina Gausmana, Tannera Scotta nebo Huntera Harveyho. „Na to jsem byl zvyklý v Indians. Nadhazovači z MLB jsou ve všem víc konzistentní a umí rychleji opravovat chyby,“ řekl.

Jeho snem zůstává MLB. Věří, že jako chytač má šanci. „Na této pozici se pohybují nejzkušenější a převážně starší baseballisté. Mám čas. Klíčem je podávat stabilní výkony a být co nejlepší na pálce,“ řekl odchovanec pražské Kotlářky.