Na Tatry si baseballista Hlouch vydělával jako člen ostrahy, hlídal MotoGP

Jinými slovy, že bude mít začátkem října ve Phoenixu možnost předvést své hráčské dovednosti před více jak třemi stovkami skautů a vysokoškolských hlavních trenérů ze Spojených států amerických.

„Abych pravdu řekl, nikdy v životě mě nenapadlo, že by mě mohli vybrat na takhle velkou akci,“ přiznal Hlouch.

Baseballový příběh třebíčského rodáka se přitom rozepsal teprve před šesti lety. „Začal jsem s baseballem, když mi bylo dvanáct, předtím jsem hrál fotbal,“ svěřil se Hlouch.

Pak ho ale spolužák vzal na trénink baseballistů a bylo rozhodnuto. Od té doby nabrala kariéra mladého sportovce na obrátkách. Prakticky okamžitě působil, jako by se s rukavicí, míčkem a pálkou v ruce už narodil.

„Neřekl bych, že jsem baseballový talent od přírody, ale je pravda, že jsem neměl problém začít později než ostatní. A zvládl jsem držet s nimi krok,“ prozradil.

Nervozita opadne až po zápase

To, že má v týmu neobvykle talentovaného hráče, velmi brzy pochopil i trenér třebíčského týmu Jan Gregor. „Na svůj věk je Lukáš neuvěřitelně narostlý. Patří mezi unikátní somatotypy lidí. Je to jeden z těch, kteří když budou dělat jakýkoliv sport, brzy se mu přizpůsobí a budou ho umět,“ uvedl na Hlouchovu adresu.

Jeho svěřenec byl v Americe u žněkolikrát, ovšem tentokrát bude mít cesta za moře daleko sladší příchuť. „To je pravda, bude to pro mě jedna z největších událostí vůbec,“ hlásil třebíčský baseballista, který 12. prosince oslaví osmnácté narozeniny. „Jestli budu v Phoenixu nervózní? Určitě, protože nervózní bývám před každou podobně důležitou akcí. Většinou se toho zbavím, až skončí zápas,“ usmíval se.

Moc dobře totiž ví, že by říjnové představení mohlo mít zásadní vliv na jeho další kariéru. Nebo možná rovnou na splnění snu o působení v nejprestižnější baseballové soutěži –MLB.

„Ano, pořád je to můj velký sen, ale nechávám tomu volný průběh. Pokud tuhle šanci někdy dostanu, určitě ji neodmítnu,“ vzkázal Hlouch, jehož nejoblíbenějším klubem je Boston Red Sox.

Střežil Abrahamovu vilu

Momentálně si třebíčský baseballista užívá stejně jako většina jeho vrstevníků prázdniny. A konkrétně tento týden tráví čas s přítelkyní na dovolené v Tatrách. Na dovolené, na kterou si sám vydělal. V minulých dnech totiž brigádničil.

„Od středy do soboty jsem byl na Grand Prix MotoGP v Brně jako člen security. Hlídali jsme různé části celého autodromu,“ prozradil bronzový medailista z nedávného evropského šampionátu baseballistů do 18 let.

Zažít atmosféru mistrovství světa silničních motocyklů na vlastní kůži pro něj bylo nezapomenutelným zážitkem.

„Nakonec jsem hlídal vilu pana Karla Abrahama staršího (úspěšného podnikatele a otce českého motocyklového závodníka Karla Abrahama mladšího – pozn. red.),“ svěřil se. „Celkově to bylo v Brně skvělé. Akorát stát dvanáct hodin na sluníčku není fakt nic příjemného,“ dodal s úsměvem Lukáš Hlouch.