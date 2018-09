Arrows si pošesté zahrají baseballové finále, zase vyzvou Draky

„Podařilo se nám bodovat hned v úvodu v obou zápasech. Udělali jsme si vedení, které jsme si pak už pohlídali,“ líčil hrající kouč Arrows Aleš Navrátil.

„Bylo znát, že baseballisté Arrows těmito vyřazovacími boji prošli také v minulém roce. Mají sebevědomý kádr. Jejich hráči nás potrápili v obraně a také v útoku, což bylo rozhodující,“ poznamenal kouč Eagles Vladimír Chlup.

Tým Arrows se tak probojoval pošesté v historii do extraligového finále, v němž se znovu střetne s dvaadvacetinásobnými mistry - Draky Brno.

„Jaký bude na ně platit recept? Chtělo by to skórovat co nejdříve. Jinak není moc co vymyslet,“ připustil Navrátil. „Bude se rozhodovat na nadhazovačském kopci, uspěje ten, kdo udělá méně chyb.“

Finálová série s názvem Czech Series začne 28. září.

„Odpočívat nebudeme. Reprezentanti, kteří tvoří polovinu až tři čtvrtiny týmu, mají svoje povinnosti. Senioři hrají turnaj Super Six, juniorská repre hraje přípravné zápasy. Zbytek týmu bude normálně trénovat, ne individuálně, ale klasicky společně,“ podotkl Navrátil. „Snad budeme po zkušenostech z loňska připraveni hlavně psychicky. Půjde o štěstí a také o detaily.“