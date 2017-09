Baseballové Draky Brno děsí před finále s Ostravou déšť

Spíš než cestování považují Brňané před finálovou sérií, kterou proti Arrows odstartují v pátek doma od 19.00, za komplikaci něco zcela jiného - déšť. „Toho se děsím ze všeho nejvíc,“ přiznává Nesňal.

Zatímco takoví fotbalisté si utkání v lijáku kolikrát užívají, baseballistům může drobný, ale vytrvalý déšť - podobný tomu, jaký zkrápěl Brno ve středu - mač zásadně ovlivnit, nebo dokonce zhatit.

„Balonek může uklouznout, hráč může zase podklouznout, někdo se může zranit. Čím rozmanitější počasí, tím horší,“ ví manažer Draků, kteří ovládli dlouhodobou část soutěže.

„Nesmíme si říkat, že to bude problém pro náš tým, soupeř to bude mít stejné,“ podotýká opora Draků Wesley Romer. „Hráči v poli to budou mít těžší, ale můžeme se na to připravit a hrát chytře,“ dodává brzy 30letý Američan. „Ke konci ale má být hezky. Nebo teda hezčeji, zima má být, ale nemá pršet,“ přizvukuje Nesňal.

I proto třeba dvacetinásobní extraligoví šampioni z Brna trénují ve večerních hodinách v chladu. Chtějí co nejvíce nasimulovat podmínky, které na ně číhají.

Po startu se série přesune v sobotu do Ostravy na stadion Arrows, v neděli se od 14.00 bude zase hrát v Brně. A pokud nebude rozhodnuto, finále bude pokračovat příští víkend. „Výsledek 3:0 na zápasy by byl pro všechny překvapivý,“ podotkne Nesňal. „Finále bývají poslední roky vyrovnaná. Očekávám pětizápasovou bitvu.“