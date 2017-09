Baseballový tým Arrows zabojoval, pořád je ve hře o titul

„Ty dvě těsné prohry v Brně nás nabudily. Neměli jsme co ztratit, šli jsme do toho naplno,“ prohlásil Jakub Kaplan, který nejprve svým dvoubodovým odpalem otočil stav pondělního zápasu z 1:2 na 3:2 a v dohrávce deváté směny sám zaznamenal vítězný doběh.

Arrows se tak povedlo to, co Drakům v Brně. Brňané vyhráli první střetnutí rovněž až v dohrávce deváté směny, druhé dokonce až v extra inningu – v desáté směně. „Pálkařsky jsme na tom stejně jako Draci, nevidím žádný rozdíl. Důležité je provést maličkosti lépe,“ prohlásil hráč Arrows Tomáš Juněc.

Domácí se přitom museli vypořádat s tím, že Draci na začátku deváté směny vyrovnali díky homerunu Pavla Budského na 5:5. „Bylo to 5:5, ale my věřili, že vyhrajeme. Věřili! Drakům v Brně dvakrát dohrávka vyšla, viděli jsme, že to jde. Věřili jsme tomu, že bod uděláme,“ řekl Kaplan.

Finálová série hraná na tři vítězství bude pokračovat čtvrtým střetnutím v pátek v Arrows Parku v Ostravě-Porubě, hrát se bude od 19 hodin. Pokud se domácímu týmu podaří stav série srovnat, rozhodující duel bude na programu v sobotu od 13 hodin v Brně.