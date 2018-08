Spadlá čepice mě rozhodila, dumá Závadová, proč na ME nebyla ve finále

„Samozřejmě nejsem spokojená, i když při mém prvním a hlavním startu (400 metrů polohový závod – pozn. red.) mi spadla čepice,“ řekla Závadová. „Člověka to rozhodí. Sto padesát dvě stě metrů jsem se trápila sama se sebou, což mě bohužel stálo nějaké síly.“

Zpravodajství ze šampionátu čtete zde

Čím to, že jí čepice sjela z hlavy? „Vážně nevím. Něco takového se mi nestalo ani v žačkách. Bylo to poprvé v životě a zrovna v takovém závodě.“ Dodala, že se snažila na nevydařený závod hned zapomenout a soustředila se na další tři starty. „Jenže když mi to nevyšlo ani na krátké polohovce, tak mě to celkem zlomilo,“ přiznala.

V polohovém závodě na 400 metrů byla časem 4:46,87 minuty dvanáctá, v polohovce na 200 metrů (2:14,25) desátá, stejně jako na 200 metrů motýla (2:11,69). Na 400 metrů volný způsob skončila jedenáctá (4:14,54).

„Těšit mě může jen to, že jsem si ve vedlejším startu, na dvoustovce motýla, udělala osobní a český rekord,“ dodala. „Byl to ale pro mě rok plný změn, tak jsem byla zvědavá, jaké výsledky přinese. Bohužel do finále jsem se nedostala, takže teď je čas popřemýšlet, co bylo dobře a co špatně.“

Barbora Závadová ve snaze zlepšit své výsledky vyrazila letos za přípravou do Austrálie, kterou si pochvalovala. „Tamější tréninky se na nynějším šampionátu už měly projevit. Se svým tamním trenérem budu teprve mluvit, tak uvidím, co mi řekne. Chci ale i v budoucnu zachovat to, co jsme dělali, ale možná budeme muset něco upravit. Bude však záležet na tom, jak se domluvíme.“

Do Austrálie se vrátí v září. Ještě před tím, příští týden ve středu, odlétá do Brazílie na tamější mistrovství v krátkém bazénu, kde poplave za klub Flamengo. „To jejich pozvání mě potěšilo. A těším se i na krátký bazén,“ uvedla. „Jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Beru to jako takové velké dobrodružství.“