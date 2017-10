Zrada a vzkříšení. Jak tenistku Strýcovou vybudil rozchod s koučem

„V průběhu sezony mě napadalo, že s tenisem končím. Na kurtu jsem si připadala bídně,“ pravila včera v Praze, když ukazovala pohár, který v neděli vybojovala na turnaji v Linci. „Ale pak jsem se nějak sebrala a mám chuť pokračovat.“

Její názor zásadně ovlivnil přepestrý a proměnlivý podzim, v němž se jí srdcem prohnaly mocné vlny stesku, naštvání i nadšení. Jedenatřicetiletou malou velkou bojovnici ranilo, když jí trenér Tomáš Krupa v září po US Open oznámil, že má nabídku od Karolíny Plíškové. A že ji přijme.

Zuřila, že jí Krupa věc oznámil přes mobil. Zlobila se, že jí (nyní již bývalá) kamarádka Plíšková přetáhla kouče, pod nímž se vyšvihla na 16. místo v žebříčku. „Když mi to říkala, (její manažer a snoubenec) pan Hrdlička už jel za mým trenérem. Spadla mi brada. Upeklo se to za mými zády. Byl to podraz.“

Jen pro pořádek, Michal Hrdlička se hájí, že společně s Plíškovou jednali čestně: „Tomáše jsme oslovili, na příští rok neměl žádný závazek. Karolína o tom Báru informovala z očí do očí.“

Musím zadusit vztek

Strýcová je ovšem vášnivá a výbušná povaha. Někdy až příliš. Na dvorcích ji touha po vítězství dožene k divokým reakcím a salvám slov, která by v čítankách nevypátral ani Sherlock Holmes.

Uznávaný a přísný machr Krupa, jenž v minulosti například dovedl Tomáše Berdycha do finále Wimbledonu a do Top 10 v žebříčku ATP, zásadně přispěl k tomu, že v uplynulých třech sezonách udělala velké pokroky.

„Dotlačil mě k větší disciplíně. Ukázal mi, jak správně trénovat. Přesvědčil mě, že svůj tenis ještě můžu posunout.“

Netušila, že se schyluje k závěru úspěšné spolupráce. A pak? Šok. Zrada. Křivda. Na jednu stranu chápe, že Krupu láká šance u Plíškové, nedávné světové jedničky a kandidátky na grandslamové tituly. Zároveň nedovedla zabránit výbuchu emocí. „Byla jsem úplně v prd...“ přiznala s typickou jadrností.

Rozhodla se, že vztek tentokrát nechá bublat uvnitř. Vydala se s Krupou na asijské turné s jasnou představou: „Ačkoliv to bylo šíleně náročné, nechtěla jsem škodit sobě a své hře tím, že budu navenek agresivní. Hodlala jsem udělat maximum, odvést dobře svou práci a nenechat si pokazit sezonu. Nikým!“

Vstříc další bolesti

Výsledek? Bilance 11-3 v minulých čtrnácti zápasech. Druhý životní titul na WTA Tour. A vzkříšená chuť do sportovní dřiny. „Nová situace mě zocelila. Objevila jsem v sobě sílu, o které jsem ani pořádně nevěděla. Hrála jsem sama za sebe, ne za trenéra, o svoje prohry a výhry. Bavilo mě to. Zjistila jsem, že si umím najít cestu k vítězství. Pořád dokážu porážet o deset let mladší holky.“

Ještě žije vetchá naděje, že by se mohla protlačit na Elite Trophy v čínském Ču-chaji, kam se kvalifikují tenistky z devátého až dvacátého místa pořadí WTA. Je možné, že se některé sokyně odhlásí.

Nejspíš však Strýcová už příběhu své další sezony opatřila skvělou tečku. Po triumfu v Linci se těší na dovolenou v Dubaji. Poohlédne se po náhradě za Krupu. A pak se znovu vrhne do bolestí prodchnuté přípravy na další rok v tenisovém cirkusu. Na rok 2018.

„Pořád mám dost rezerv, byla by škoda toho teď nechat, když jsem na žebříčku kousek za dvacítkou,“ tvrdí.

Plotna a malí Krausíci holt ještě musí nějakou dobu počkat.