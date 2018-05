Někdy chci moc, trápí Strýcovou. Přesto vyhlíží cestu do Singapuru

Zatímco na turnaj Prague Open svítilo sluníčko a fanoušci v hojném počtu povzbuzovali každou Češku, ona již byla ze hry. V 1. kole ji vyřadila Italka Giorgiová. Její singlová bilance posledních týdnů tak připomíná zlověstný tenisový stav - 0:6.

„Brečet se nedá, ale samozřejmě jsem nad tím přemýšlela. Mrzí mě to,“ líčila Strýcová s denním odstupem. V Praze si spravuje chuť v deblu, ve kterém s krajankou Barborou Štefkovou prošly již do semifinále.

Že by byla doma přemotivovaná? „Neřekla bych.“ Že by měla v mysli to, že obhajuje loňské semifinále? „Přemýšlet nad tím už je zbytečné. To by mě užíralo ještě víc.“

Snadné to není, jednoduchá řešení se nenabízejí. „Začarovaný kruh to trochu je,“ přiznává Strýcová. „Ale nehraju žádnou hrůzu. Jen se to tak zvláštně sešlo. Mám málo zápasů, řeším situace blbě. Neprohrávám jako hráč, ale jako sr..“

Řízný rým pochází od jejího kouče Davida Kotyzy a Strýcová s ním zcela souhlasí. „Až jednou prohraju jako hráč, řeknu si: Je to dobrý. Ale ve sportu jsou i taková období. Věřím, že to bude v pohodě.“

Aby se tak stalo, raduje se v jinak ryze individuálním tenisovém světě z neindividuálních úspěchů. Po bolavém vyřazení měla jen hodinu na to, aby se zkoncentrovala na čtyřhru. A byla za to velmi ráda.

„Debl mi pomáhá se uvolnit. Když mám vedle sebe parťačku, užívám si to víc,“ popisuje.

V tiskovém středisku v Praze se pobaveně podívala na žebříček WTA: s Tchajwankou Hsieh Šu-wej jim průběžně patřilo desáté místo, těsně pod čarou postupu na nablýskaný Turnaj mistryň do Singapuru. V březnu společně vyhrály čtyřhru v Indian Wells, tedy turnaj kategorie hned za grandslamy.

„Řadím to nastejno s olympijskou medailí,“ srovnává Strýcová s bronzem z Ria, kde jí byla partnerkou Lucie Šafářová.

Česko-tchajwanské spojení bylo dočasné, do bohatého městského státu v jihovýchodní Asii má Strýcové pomoci někdo jiný: krajanka Andrea Sestini Hlaváčková, specialistka na debly a singapurská šampionka z loňska.

„Budeme hrát Řím, Madrid a Paříž,“ přibližuje Strýcová. Velký antukový seriál vrcholí druhým grandslamem sezony. „Ambice máme, můžeme spolu hrát výborně. Je zkušená, já myslím taky. Věřím v dobré výsledky.“

V Praze nechtěly dělat „last minute“ změny za každou cenu a ještě se turnajem prodírají každá s jinou Češkou. Ale pak má začít jízda.

„Debl beru vážně,“ přitaká drobná bojovnice. „Chci uhrát co nejlepší výsledky na grandslamu a chtěla bych se podívat do Singapuru. Uvidíme, jak nám to půjde, ale cíl je zatím takový.“