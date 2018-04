Strýcová napálila Kvitovou. Mohla bych to dělat každý den, říkala vesele

Lidé pracující pro oficiální stránku Fed Cupu přišli s nápadem, že schovaná Strýcová bude McCarvelovi do sluchátka našeptávat dotazy na Kvitovou.

„Snažila jsem se, aby mě Peťa poznala,“ říkala poté, co se zjevila zpoza rohu a objala parťačku. „Zmínila jsem se, že měla ve středu k večeři maso. Ptala jsem se, na její oblíbené boty...“

„A nic, co?“ pravila Kvitová.

„Pořád nic!“ odvětila rozjařeně Strýcová, která se musela sama prozradit. „Byla to sranda, podobné věci bych mohla dělat každý den.“

„Mně přišlo, že je Nick úplně mimo. Že se moc nepřipravil,“ říkala Kvitová. „Skákal z jednoho tématu do druhého.“

Strýcová se skutečně tázala bez přípravy. „Už chápu, že není snadné se nás pořád na něco ptát,“ řekla hloučku českých novinářů.

Bavilo by vás vést rozhovory?

Možná bych to zkusila. Třeba bych se ptala na záludné otázky, takže by mě lidi ještě víc nenáviděli. (směje se)

Jaký nejhloupější dotaz jste slyšela?

Po porážce mi každá otázka připadá podivná, k naštvání. Ale úplně blbou si nepamatuju.

Na grandslamech musíte po každém zápase napochodovat na rozhovory. Zvažujete někdy, že byste odmítla?

Po těžké porážce se mi na tiskovku nechce. To je za trest. Ale musela bych zaplatit pokutu. Tak to překousnu a jdu. Zároveň vím, že je důležité vám vysvětlit, co se na kurtu dělo a jak se cítím.

Vycepoval vás v tomhle tenis?

Ano, pochopila jsem, že komunikace s novináři patří k naší práci. I když jako mladá holka jsem si říkala: Proč bych musela s někým mluvit? Kdo mi to nakazuje? Prostě to tak je. A myslím, že je fajn, když máte o čem psát. Když vám dáváme informace a příběhy. Pro nás je to taky dobré.

Patříte mezi nejsdílnější a nejzábavnější tenistky. Přemýšlíte hodně nad otázkami?

Docela jo. Snažím se odpovídat víc než jednou větou. Chci, abyste si nemysleli, že jsem úplně hloupá!