„Držák“ Strýcová vyráží proti neznámé tváří. Hraje vesmírný tenis, říká

Kdepak kvalifikantka, Bernarda Peraová je v Melbourne v hierarchii ještě níže: do hlavní soutěže prošla jako „lucky loser“, tedy šťastná poražená.



Ale pozor na rychlé odsudky, vždyť tahle 23letá Američanka ve 2. kole přehrála světovou devítku Kontaovou. A tak Strýcová nabádá: „Jelikož ji porazila, musí hrát skvěle. A nemá co ztratit. Proti takovým soupeřkám musím být ostražitá.“

Drobná Češka si výkonnost drží roky, ba dokonce ji poslední dobou zlepšuje. Na Australian Open prošla do 4. kola v předchozích dvou letech, a tak útočí na osmifinálový „hattrick“. Procházet s pravidelností mezi nejlepší šestnáctku, to už se cení. „Mám pořád chuť a motivaci být lepší. Není to jednoduché, ale baví mě to,“ líčí 20. nasazená tenistka Australian Open.

V žebříčku WTA je Strýcová číslem 24, to Peraová patřila až na 123. místo. Málo na tom však sejde.



„Na turnaji už je dost překvapení. Nemůžu koukat na to, že není ve stovce; ona teď hraje vesmírný tenis,“ uznává Strýcová, že se její sokyně dostala do životního laufu. „Já tam nepůjdu s tím, že musím vyhrát a ukázat jí to. Určitě nic nepodcením.“

Peraová - Strýcová Sledujte podrobnou on-line reportáž.

Aspoň že další z ambiciózních slečen trochu poznala při rozehrávce před svým prvním startem na turnaji. „Hraje dobře, hrozně čistě. Navíc je levačka,“ hodnotí. „Jedni musí obhajovat, druzí nemají co ztratit. Tenis je hrozně vyrovnaný a hrát ho umí fakt každý.“

Zdaleka ne každý ale vydrží na okruhu tak dlouho jako Strýcová, která si první grandslam zahrála ve Wimbledonu v roce 2003. Na jižní polokouli pro ni dlouho bylo konečnou 3. kolo, až loni a předloni to o další stupeň povýšila.

První dva mače roku 2018 pak odehrála na svém „domáckém“ kurtu číslo 14, daleko od nejnablýskanějších arén. „Na větší kurt se zatím probojovávám,“ usmála se. „Ale bylo tam hrozně příjemně. Už vím, že tam jezdí vlak, že padá listí.“

Teď ještě aby z cesty odpadla další soupeřka.