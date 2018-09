Co den, to zápas. Takhle to teď bude, říká tenisová maratonkyně Strýcová

Dávno tomu je, co se poprvé podívala s tenisem do Asie. „Bylo mi patnáct a letěla jsem do Ósaky a Hongkongu. Já vím, to je úplně jiná Čína,“ říká v jedné z centrálních provincií nejlidnatější země planety.

Spousta času utekla, ona se však zdá pořád být ve velmi dobrém rozpoložení. Na každém z grandslamů letos prošla nejméně do 3. kola. Vytrvale se drží mezi elitní třicítkou. A navrch ještě v deblu bojuje s Andreou Sestini Hlaváčkovou o účast na Turnaji mistryň.

„Kecala bych, kdybych řekla, že se necítím dobře. Cítím se výborně,“ pronáší Strýcová, ale zároveň je příliš zběhlá na to, aby věděla, jak rychle se triumfy mohou proměnit v porážky. „Každý zápas je úplně jiný. Forma záleží i na tom, jak se cítím v hlavě. Pokaždé tam nechám všechno, to mě na tom baví. A pak vyhrávám i takhle těžké zápasy.“

Ten pondělní ve Wu-chanu proti své neoblíbené protivnici Alizé Cornetové dobyla poměrem 6:3, 6:2. „Hrála jsem dobře takticky,“ těšilo ji. „Proti ní je to pokaždé náročné. Obě totiž hrajeme dost podobný, fyzický tenis.“

Omluvte to, co se u dam nesluší: fyzičku má na svých 32 let Strýcová evidentně zcela v pořádku. Francouzku pohybem často buď donutila k chybě, nebo výměnu ukončila sama. A to má momentálně program hodný tenisové maratonkyně.

Přesně osm zápasů v osmi dnech. A v Číně mohou rychle přibývat další.

„No, je toho hodně. Ale mám cíle, které si chci splnit, a udělám pro ně maximum. Ať je to v singlu, nebo v deblu,“ povídá. „Jasně, je to takhle obtížnější. Mám ovšem v hlavě nastaveno, že to takhle teď prostě bude. Nepřemýšlím o tom, jestli mě to unaví. Jsem připravená dostatečná dobře.“

Může za to touha podívat se s krajankou Sestini Hlaváčkovou do jiné asijské destinace, na bál tenisových královen v Singapuru. Proto v Tokiu stihla Strýcová čtvrtfinále v singlu a finále čtyřhry. Sedm mačů v šesti dnech.

„S Andy hrajeme víc a víc turnajů a taky si víc a víc rozumíme. Jak na kurtu, tak mimo něj. Poznáváme se, už jsme sehrané, porazily jsme dobré týmy. Doufám, že to bude fungovat i na takových turnajích jako tady,“ říká o klání ve Wu-chanu.

To je totiž občas snad zrádnější než grandslamy. Posuďte sami: 25. hráčka světa Strýcová v úvodní rundě udolá 35. Cornetovou, načež ji příště čeká světové číslo 33 Darja Gavrilovová, která už stihla vyřadit loňskou vítězku Roland Garros Jelenu Ostapenkovou (číslo 12).

„To jsou pavouky… Od prvního kola zápasy jako blázen,“ hodnotí Strýcová akce řečené dříve Masters a nyní Premium 5 či Premium Mandatory. „Pro nás jsou to po grandslamech ty největší turnaje, proto je tu úplně každý. A proto jsou tak těžké.“

Česká vytrvalkyně se zdá být připravena dobře.