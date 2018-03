Bude to opět syn, prozradila Špotáková. Dál počítá s olympiádou v Tokiu

„Bylo vidět, jak jsou všichni nadšeni,“ pochvalovala si Špotáková setkání. „Děti byly milé, otevřené. Asi se jim líbilo, že nemusely do školy a mohly si jít zacvičit. A to je dobře.“

Dvojnásobná olympijská vítězka, mistryně světa i Evropy se na Kontinentální pohár do Ostravy těší. Jenže závodit na něm nebude. V létě totiž čeká dalšího potomka, kvůli čemuž podruhé přerušila svou kariéru.

Stále platí, že se i po tomto porodu chcete k závodění vrátit?

Tvrdím, že ano. Pokud to bude všechno jak u toho prvního, tak se budu snažit. Byla by škoda to vzdávat. Mám hlavu nastavenou tak, že budu pokračovat, což je důležité. Poprvé to vyšlo. Kdo ví, co nastane nyní, ale věřím, že tomu nic bránit nebude.

Počítáte tedy s dalším vrcholem na olympijských hrách v Tokiu roku 2020?

Všechno je naplánováno. Zase to vyšlo tak, že budu rodit v létě. Příprava mi vždy začíná v říjnu nebo listopadu, takže i ten předolympijský rok stihnu. Určitě se o to pokusím. To každopádně. Tokio je velká motivace. Lidé se mě sice ptají, proč chci stále pokračovat, ale kdo olympiádu zažije, tak se na ni chce vrátit.

Při prvním těhotenství jste říkala, že jste při sportování poslouchala své tělo. Je to nyní stejné?

Je to naštěstí podobné, takže všechno jde zatím úplně v pohodě a věřím, že v říjnu budu moci znovu trénovat. I když se dvěma dětmi to bude samozřejmě těžší. Zase ale vím, že tréninku už nepotřebuju až tolik. Spíše je pro mě důležitější dobře regenerovat. Už se znám a zkušenosti mám, takže když mi zůstane podpůrný tým, ti důležití lidé okolo, kteří samozřejmě také stárnou, tak to snad klapne.

Jak si užíváte nynější období, kdy se nemusíte připravovat na sezonu?

Docela to letí a pořád mám co dělat. První syn začal docela sportovat, takže jsem s ním byla teď několikrát na horách, což v přípravě neznám. Byly roky, kdy jsem se omezovala a teď najednou jsme byli už třikrát v Rakousku. To jsem si docela užila. Dělám věci, na které bych jinak neměla čas, a je dobré, že s Jankem se dá dělat už úplně všechno. Ale za pár měsíců mi to začne zase znovu.

Už víte, co se vám narodí?

Bude to druhý kluk.

Jméno už máte vybrané?

Máme, ale prozrazovat ho nebudu.

To, že čekáte kluka, jste neříkala příliš nadšeně. Chtěla jste raději holčičku?

To ne (směje se). I když původně jsem na ni myslela. Ale je to tak, jak to má být. Je to správně...

Říkala jste, že syn Janek už také sportuje. Už tušíte, na co bude mít vlohy?

Postupně se vybarvuje k atletice. Vypadá to, že bude dávat přednost individuálním sportům. Evidentně rád běhá i skáče. Běhám, skáču, hážu – atletika pro děti. To přesně splňuje.