Těhotné Špotákové dorostla soupeřka. Velký příslib, ocenila Ogrodníkovou

Špotáková se udržuje, tokijský plán se nemění Barbora Špotáková se i v těhotenství snaží udržovat ve sportovní formě. "Naštěstí je všechno v pořádku. Snažím se ještě občas trénovat mladý a při tom něco předvádím, takže pohyb mám furt. Ale bude ho míň a míň. Teď mě čekají ty nejhorší měsíce bez pohybu," vyprávěla oštěpařská šampionka. ŠŤASTNÁ VÍTĚZKA. Barbora Špotáková slaví zlato na mistrovství světa v Londýně. V zimě si tentokrát užila hory s rodinou. "Malýho jsme naučili lyžovat. Tak jsem si i zalyžovala s ním, tím jeho tempem, takže to nebylo nějaké riskantní," řekla matka bezmála pětiletého syna Janka. Byli také v Itálii na kolech. "Už můžu tak akorát cyklistiku. A zase žádná velká rychlost," doplnila. Šestatřicetiletá dvojnásobná nejlepší česká sportovkyně roku se chce i po porodu druhého syna vrátit. Plánuje, že by na podzim začala trénovat a chce pokračovat do olympijských her 2020 v Tokiu. "To pořád platí, na tom se nic nemění," potvrdila.