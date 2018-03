Zimní dril techniky. V zápasech zatím chybí sebevědomí, říká Hermannová

Na čem jste tedy nejvíce pracovaly?

Především na nahrávce prstama nad hlavou, která se stále více dostává do hry a rozhodčí jsou benevolentnější. Osobně jsem poté trávila plno času i v posilovně nebo na kole.

Daří se vám přenést nové herní prvky i do utkaní?

Stres při zápase je daleko větší, na tréninku vám chybu nikdo neodpíská. Přes zimu jsem toho napinkala opravdu hodně, líbilo se nám to. Potom ale přišel zápas a byla jsem zkamenělá. Navíc s touhle variantou přichází i riziko – Maki (Slukové) se z toho sice dobře smečuje, ale pokud to zkazím, ztratíme bod. Je to ošemetné. Maki to ale vytáhla v zápase asi ve čtyřech případech, jde to pomalu.

Rozšířil se i repertoár herních kombinací?

Taky se je snažíme pomalu zapojit. Protože blokařkám, které mají přes 190 centimetrů, stačí lehce vyskočit a jsou nad sítí, potřebujeme je rozhýbat. Což znamená například roztahovat hru na kůly.

Sezona se pomalu rozjíždí. Vy máte za sebou dva turnaje v Haagu a na Floridě. Vždy jste skončily v nejlepší pětce, navíc ve světovém žebříčku figurujete na čtvrté příčce. Příjemný vstup do sezony, že?

Příprava se povedla, a to i přesto, že musela začít výrazně dřív kvůli novému turnaji v Nizozemsku v hale, který je hned po Novém roce. Stále ale platí, že náš cíl je Top 10. To není ani špatný, ani dobrý výsledek. Vše, co je navíc, je dobré. A umístění v nejlepší pětce je super.

Na které turnaje se během sezony těšíte?

Určitě se chceme kvalifikovat na finále Světové série do Hamburku. V červenci se hraje mistrovství Evropy v Nizozemsku. No a o měsíc dřív je samozřejmě domácí turnaj v Ostravě, kam se strašně těším. Budeme se chtít ukázat v nejlepší formě.

Kromě domácího prostředí vás přivítají i netradiční kulisy. Kurty vyrostou ve vítkovických železárnách. Vzpomenete si na podobně specifické podmínky?

V Curychu jsme hrály na vlakovém nádraží, kde lidé vyskakovali rovnou z vlaku ke kurtům, zapalovali si cigárko, to bylo hodně specifické. V norském Stavangeru v přístavu zase do výměny houkaly odjíždějící lodě. Na olympiádě v Riu nás sice nechali trénovat na Copacabaně, ale k zápasům nás vyhnali na nějaké parkoviště vedle tenisových kurtů. To bylo taky netypické.