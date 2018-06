Po postupu bude čas i na šlofíčka, těší se Hermannová se Slukovou

České reprezentantky zvítězily nad Polkami s přehledem, byť ve druhé sadě ztratily vedení 19:16.

Neobávaly se už třetího setu? „Ano,“ přiznala Hermannová. „Za stavu 19:16 to je ještě dobré, cítíte dost sebevědomě, protože víte, že vám chybí už jen dva balony. I když to je 19:17, tak je to ještě pořád dobré, ale po dalším bodu soupeřek už začínají nervíčky scházet a v beachvolejbale ty tři body přijdou hrozně rychle, stačí ztratí pozornost na dvě vteřiny.“

Hermannová dodala, že důležité bylo že nepropadly nějakým nervům a snažily se je poslat rychle pryč.

Ale ani koncovka první sady nebyla snadná, jelikož promarnily tři z pěti setbolů. „Na tom budeme muset zapracovat do budoucna, ale i do toho příštího zápasu, protože nemůžeme vždycky spoléhat na bodový polštářek, který budeme moct rozházet,“ řekla Markéta Sluková. „Chtělo by to tam trošičku víc soustředěnosti.“

Reprezentantky se musely vyrovnat i s odlišnou obranou Polek. „Mají ji takovou zvláštní,“ podotkla Sluková. „Jejich blokařka skáče hodně pozdě a z poměrně nízkého dřepu, takže se vždycky vynoří na nějaké straně, když ji tam nečekáš.“

Zpočátku zápasu se hráčky musely vyrovnávat i s deštěm. „Mě se v tom nehraje nejlépe,“ přiznala Markéta Sluková. „Déšť mi ani nevadí, ale ráda hraju v brýlích, takže pak mám na nich kapky. V rámci možností si je nechávám. Když prší hodně, míč se nacucne, a když zvednete hlavu, voda vám jde do očí, ale tady to bylo jen drobné mrholení a rychle přešlo.“

Ale bylo i chladno.

„Mám už od prvního zápasu problémy s tříslem,“ přiznala Sluková. „Takže je fajn, že hrajeme v leginách, protože jsem zatejpovaná jak... No jako když mi bude třicet. Což mi bude teda.“

Barbora Hermannová s úsměvem dodala: „Mimochodem příští týden... Ale moc to nezmiňujte, nebo se rozbrečí.“

Nadcházející utkání s Němkami bude už těžší než ty předešlé. „To předpokládáme,“ potvrdila Barbora Hermannová,. „Holky jsou zkušené, ale my je známe. Trénujeme s nimi. Jsou tady nasazené dvojky, ve světovém žebříčku jsou regulérní dvojky, ale šance jsou vyrovnané.“

Jak děvčata využijí pauzu do zápasu, který by měl začít kolem 17.00? „Pokusíme se co nejvíc zregenerovat a bude čas si dát malého šlofíčka. My rády šlofíčkujeme,“ řekla Hermannová.