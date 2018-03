Žebříčkové maximum i změny. Sluková a Hermannová se těší pod vysoké pece

Tradičně v minulých letech platilo: sezona plážových volejbalistek začíná v dubnu. Jenže před několika lety přibyla do nabytého kalendáře světového okruhu floridská zastávka ve Fort Lauderdale v únoru. Letos pořadatelé neváhali přidat i lednový podnik v nizozemském Haagu.

„Přípravu jsme musely začít daleko dřív. Už se ale těšíme, až najedeme na cyklus, že každý týden máme jiný turnaj,“ řekla na předsezonní tiskové konferenci Barbora Hermannová.

FIVB Světový žebříček plážových volejbalistek Jak si vedou české páry? 1. Humanová - Paredesová/Pavanová (Kan.)

2. Larrisa/Talita (Bra.)

3. Barbarada/Fernanda (Bra.)

4. Hermannová/Nausch Sluková (ČR)

5. Sudeová/Labourerová (Něm.)

...

8. Kolocová/Kvapilová (ČR)

41. Bonnerová/Nakládalová (ČR)

Pozn.: Žebříček je aktuální k pondělí 19. března a zohledňuje výsledky za posledních 365 dnů.

Po návratu z prohřáté Floridy mají s parťačkou Markétou Nausch Slukovou pauzu pěti týdnů do dalšího turnaje. Poté už vypukne zmiňovaný kolotoč.

„Budeme se soustředit především na čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové. To jsou pro nás priority,“ řekla zkušenější Nausch Sluková. „V plánu jich máme asi dvanáct,“ upřesnila.

Z vlastní zkušenosti ví, že udržet na písku formu po dobu osmi měsíců je téměř nemožné. Navíc obě hráčky přiznávají, že v dlouhotrvající sezoně s několika týdenními prostoji bojují i s psychikou a motivací.

Náročný harmonogram proto dělí do několika cyklů s přípravnými kempy v zahraničí i bloky v posilovně. „Kdyby na jaře přibyly ještě nějaké majory (nejprestižnější pětihvězdičkové turnaje), bylo by to fajn,“ zasnila se Nausch Sluková.

Českému páru se ale v obou úvodních turnajích dařilo. V Haagu skončily čtvrté, ze zámoří se poté vrátily páté. Ve světovém žebříčku aktuálně okupují čtvrtou příčku. Což je pro obě volejbalistky životním maximem. „Ale je to pouze číslo,“ upozorňuje Nausch Sluková.

Navíc v takzvaném Entry rankingu, který zohledňuje výsledky aktuální formy jsou Hermannová a Nausch Sluková dokonce třetí. V něm se zohledňují z posledních šesti výsledků čtyři nejlepší. Na základě tohoto umístění jsou poté páry nasazovaný do hlavní soutěže, nebo kvalifikace.

Světová série v Ostravě (4*) Dolní oblast Vítkovice 20. - 24. června Více o turnaji pod vysokými pecemi

Zatímco nyní české beachvolejbalové jedničky na umístění nehledí, od září už ho budou obě bedlivě sledovat.

Vznikne totiž další speciální kvalifikační žebříček, jenž poslouží jako nominace na olympijské hry do Tokia 2020. A tam Hermannová s Nausch Slukovou rozhodně nechtějí chybět. „Jenže zatím nejsou známé detailní podmínky,“ upřesňuje Simon Nausch, trenér českého páru.

Proto je zatím čas na letošní cíle: červnový turnaj v Ostravě, o měsíc později mistrovství Evropy v Nizozemsku.

„Hlavně do Ostravy se těším. Myslím, že přijde plno známých a lidí,“ řekla Hermannová, jež v Ostravě s volejbalem začínala. „Hrát se bude ve vítkovických železárnách, což je skvělý prostor. Jsme na to zvědavá, určitě dorazí plno známých. Bude skvělá atmosféra,“ těší se.